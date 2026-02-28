Андрей Гюров: Към този час няма директна военна заплаха за България (Видео)

Към този час няма директна военна опасност за територията на Република България. Категорично искам да заявя, че страната ни не е част и не участва по никакъв начин в провеждането на военната операция.
Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров след заседанието на Съвета по сигурността. То бе свикано, след като тази сутрин Съединените щати и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Техеран отвърна, като атакува с ракети други страни в Близкия Изток.
„МВР и службите за сигурност са предприели необходимите превантивни мерки, за да гарантират обществения ред, и няма основание за безпокойство", посочи още Гюров.
Служебният премиер съобщи, че МВнР вече работи денонощен кризисен щаб и всички наши дипломатически представителства в региона са в постоянна връзка с българските общности. Обсъдени са конкретни планове за евакуация, ако обстановката наложи.
„Призоваваме нашите сънародници в Иран и съседните държави да следват стриктно инструкциите на местните власти и на МВнР", каза Гюров.
По думите на служебния премиер се анализират потенциалните икономически последици и рискът от засилване на миграционния натиск.
Относно съвместните съоръжения и нашите военни летища няма военна заплаха, обясни министър на отбраната Атанас Запрянов. Той посочи отново, че България не участва в тази операция. "Не е възможно да бъдем таргетирани като държава, която участва активно с активни средства в такава операция", прогнозира министърът.
"Ние сме в контакт с всички съюзници и всички наши посолства и дипломатически представители в региона и имаме подробни евакуационни планове, които бяха осъвременени още преди да започне конфликтът, тоест хората са наясно къде и какво трябва да направят. Имаме сериозна справка колко български граждани се намират в региона", каза министърът на външните работи Надежда Нейнски.
Общи приблизително пребиваващите граждани в района на конфликта са 11 400, посочи Нейнски, като допълни, че се обсъждат вариантите за евакуация в различните страни. Това, което е важно, посочи външният министър, е да се обработи информацията за гражданите, които са временно в района или са туристи, които до момента не са се свързали. Те могат да се регистрират на сайта "Пътувам за...", където има специален начин да се обозначат.
Брифинг след заседанието на Съвета по сигурността
Брифинг след заседанието на Съвета по сигурносттаPosted by "По света и у нас" - новините на БНТ on Saturday 28 February 2026