Андрей Гюров: Към този час няма директна военна заплаха за България (Видео)

Към този час няма директна военна опасност за територията на Република България. Категорично искам да заявя, че страната ни не е част и не участва по никакъв начин в провеждането на военната операция.

Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров след заседанието на Съвета по сигурността. То бе свикано, след като тази сутрин Съединените щати и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Техеран отвърна, като атакува с ракети други страни в Близкия Изток.

„МВР и службите за сигурност са предприели необходимите превантивни мерки, за да гарантират обществения ред, и няма основание за безпокойство", посочи още Гюров.

Служебният премиер съобщи, че МВнР вече работи денонощен кризисен щаб и всички наши дипломатически представителства в региона са в постоянна връзка с българските общности. Обсъдени са конкретни планове за евакуация, ако обстановката наложи.

„Призоваваме нашите сънародници в Иран и съседните държави да следват стриктно инструкциите на местните власти и на МВнР", каза Гюров.

По думите на служебния премиер се анализират потенциалните икономически последици и рискът от засилване на миграционния натиск.

Относно съвместните съоръжения и нашите военни летища няма военна заплаха, обясни министър на отбраната Атанас Запрянов. Той посочи отново, че България не участва в тази операция. "Не е възможно да бъдем таргетирани като държава, която участва активно с активни средства в такава операция", прогнозира министърът.

"Ние сме в контакт с всички съюзници и всички наши посолства и дипломатически представители в региона и имаме подробни евакуационни планове, които бяха осъвременени още преди да започне конфликтът, тоест хората са наясно къде и какво трябва да направят. Имаме сериозна справка колко български граждани се намират в региона", каза министърът на външните работи Надежда Нейнски.

Общи приблизително пребиваващите граждани в района на конфликта са 11 400, посочи Нейнски, като допълни, че се обсъждат вариантите за евакуация в различните страни. Това, което е важно, посочи външният министър, е да се обработи информацията за гражданите, които са временно в района или са туристи, които до момента не са се свързали. Те могат да се регистрират на сайта "Пътувам за...", където има специален начин да се обозначат.