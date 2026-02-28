Кроношпан: МДФ линията работи по всички екологични норми, няма да се поддадем на политически натиск

След подновяването на производството на МДФ плоскости в завода на компанията във Велико Търново производствената линия функционира в устойчив режим и при стриктно спазване на всички екологични изисквания, заложени в комплексното разрешително, издадено от Изпълнителна агенция по околна среда.

Това заявяват в прессъобщение от "Кроношпан" по повод сигнали за обгазяване и миризми и спешните проверки на производствената площадка.

От компанията посочват, че работата на съоръжението се осъществява изцяло в рамките на допустимите емисионни лимити, като към момента всички отчетени показатели са в нормативно определените граници. Производственият процес се изпълнява съгласно установения технологичен режим, без промяна в начина на работа спрямо предходните години.

В предприятието е получена информация, че след пускането на МДФ линията в Община Велико Търново и РИОСВ – Велико Търново са постъпили множество сигнали, свързани с дейността на завода. Те са подадени в кратък период от време и съдържат сходни текстове.

От компанията уточняват, че значителна част от сигналите са постъпили в момент, когато производствената линия е била временно спряна за кратък период заради технически проблем, което според тях поставя под съмнение реалния характер и синхронността на сигналите.

От "Кроношпан България" заявяват, че през последните години не са правени промени в технологичния процес или режима на експлоатация на линията. По думите на компанията, едновременното постъпване на сходни сигнали създава съмнения за координирани действия, насочени към повторение на вече познат модел – подаване на сигнали, последвани от проверки и налагане на принудителна административна мярка.

В същото време извършените огледи и наблюдения в прилежащите на предприятието райони след старта на производството не установяват основания за притеснение, свързани с въздействие върху околната среда или качеството на атмосферния въздух.

Над 20 висококвалифицирани специалисти осъществяват денонощен контрол върху работата на производствените и очистните инсталации, като следят за спазването на всички екологични показатели и изисквания, заложени в комплексното разрешително.

От компанията подчертават още, че остават отворени за проверки от компетентните институции и за конструктивен диалог с местната общност. Основен приоритет остава устойчивото индустриално развитие при гарантирана екологична безопасност и прозрачност в дейността на предприятието.

„Кроношпан България" заявява ясно, че няма да се поддаде на политически натиск или опити за административно въздействие, които не се основават на обективни екологични данни и реални факти. Компанията ще продължи да работи при стриктно спазване на законовите изисквания и утвърдените технологични стандарти.