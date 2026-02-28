ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ООН осъди ударите в Близкия изток и призова всички...

Мъж загина при пожар в къща в Широка лъка

Мъж е загинал при пожар в къща в Широка лъка Снимка: Pixabay

Мъж е загинал при пожар в къща в смолянското село Широка лъка, каза кметът на селото Васил Седянков, цитиран от БТА.

Пожарът е възникнал днес по обяд в къщата, намираща се в централната част на смолянското село Широка лъка. При инцидента е загинал мъж на 82 години. Тялото му е открито на втория етаж на жилищната сграда. Къщата е калкан с друга постройка, като при пожара са изгорели покривните конструкции.

Огънят е потушен. Към момента няма данни за разпространение към други сгради в района. 

На място са екипи на полицията и пожарната.  

