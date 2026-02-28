Протестърът Велислав Величков влиза в листите на ПП

Юристът Велислав Величков от Инициатива "Правосъдие за всеки" влиза в листите на „Продължаваме Промяната". Това съобщиха от политическата партия в публикация във Фейсбук.

Решението за това обявил самият той на среща с граждани във Варна. От ПП посочват, че с това спазват едно от обещанията си за включване на хора от протестите в гражданската си квота.

Пред препълнена зала във Варна Велислав Величков заяви:

„За следващия парламент приех предложението, отправено към мен от политическа партия „Продължаваме Промяната". Потърсих и получих подкрепата и на "Демократична България". На предстоящите избори ще бъда на избираемо място в общите листи на „Продължаваме Промяната – Демократична България" – като гражданин."

Според него „най-голямата опасност пред държавата днес е зависимостта на системата от изборните резултати и възможността тя да бъде овладяна отвътре. Ако не променим съдебната власт – истински и дълбоко – рискуваме да изгубим демокрацията си. Ако следващият парламент не избере нов състав на Висшия съдебен съвет и нов инспекторат към него; ако не бъдат поставени ясни, дългосрочни критерии и избрани качествени професионалисти и нравствени хора; ако не бъде сменен главният прокурор с човек, който разбира ролята си в една демократична държава; ако не премахнем тази свръхконцентрация на власт в прокуратурата – тази по същество съветска конструкция, останала в Конституцията – и ако не гарантираме истински независимо правосъдие, ние неизбежно ще се окажем по пътя към диктатура.

Това не трябва да се случи.

И затова сме длъжни да направим всичко възможно, за да изградим правосъдие, което служи на гражданите, а не на властта.

Вярвам, че моментът за реален пробив е сега. Ще работя с хората, които искат да постигнат съдебна реформа, и ще водя тази битка отвътре в парламента – така, както я водя вече 10 години отвън."