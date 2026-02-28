ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор на 69 г. се блъсна в бетон и загина край Ловеч

Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Шофьор на 69 години е самокатастрофирал в района на Киркова махала на пътя Ловеч – Микре, и по-късно е починал. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова, пише БТА.

Сигнал за инцидента е получен около 12:15 ч. Мъжът е бил зад волана на лек автомобил, когато е загубил контрол над управлението и се е ударил в бетонно съоръжение. Откаран е в болница, където е починал.

Причините за пътното произшествие се установяват.

Движението в района се регулира от пътни полицаи.

 

Полиция

