Зарков: Войната не е продължение на политиката с други средства, а смърт и разрушения

Крум Зарков Снимка: БСП

„Едностранни военни действия никога не водят до нищо друго, освен до война. Войната не е продължаване на политиката с други средства, а просто смърт и разрушения." Това заяви председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков в своя позиция, публикувана във Фейсбук.

В нея се казва още: „Българската социалистическа партия призовава за деескалация и завръщане към дипломатическите усилия за решаване на споровете. Още една унищожителна война в Близкия изток е напълно неприемлив сценарий и трябва да се положат всички усилия да се предотврати, докато още има възможност затова. Това е и най-безспорният български и европейски интерес."

