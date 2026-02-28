ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отмениха билети по 20 лири за концерт на Хари Стай...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22379661 www.24chasa.bg

Баба Марта пристига с файтон във Велико Търново, деца я посрещат с концерт

Дима Максимова

[email protected]

2520
С файтон Баба Марта ще пристигне във Велико Търново навръх 1 март. Снимка: Община Велико Търново

Баба Марта ще пристигне с файтон във Велико Търново навръх 1 март. В неделния ден предвестницата на пролетта ще дойде на площад „Велчова завера" в 10:30 ч., откъдето ще премине през града с файтона си, за да зарадва малки и големи в парк „Дружба", съобщиха от общината.

По случай 1 март Община Велико Търново кани деца и родители да посрещнат Баба Марта и да се забавляват с празничния концерт, който започва малко след 11:00 ч.

В парк „Дружба" са организирани анимации и игри, а на сцената ще се изявят талантливите деца от „Мини Румина", „От До до Я" и „Елита". За финал танцов клуб „Хоп-Троп" ще поведе присъстващите на кръшно хоро.

Събитието потвърждава последователната подкрепа на Общината към малките таланти, като им предоставя възможност за сценична изява и насърчава развитието им.

С файтон Баба Марта ще пристигне във Велико Търново навръх 1 март.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите