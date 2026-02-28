Баба Марта пристига с файтон във Велико Търново, деца я посрещат с концерт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Баба Марта ще пристигне с файтон във Велико Търново навръх 1 март. В неделния ден предвестницата на пролетта ще дойде на площад „Велчова завера" в 10:30 ч., откъдето ще премине през града с файтона си, за да зарадва малки и големи в парк „Дружба", съобщиха от общината.

По случай 1 март Община Велико Търново кани деца и родители да посрещнат Баба Марта и да се забавляват с празничния концерт, който започва малко след 11:00 ч.

В парк „Дружба" са организирани анимации и игри, а на сцената ще се изявят талантливите деца от „Мини Румина", „От До до Я" и „Елита". За финал танцов клуб „Хоп-Троп" ще поведе присъстващите на кръшно хоро.

Събитието потвърждава последователната подкрепа на Общината към малките таланти, като им предоставя възможност за сценична изява и насърчава развитието им.