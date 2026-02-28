Конният ескадрон на СДВР мина през огън, отбеляза Тодоровден и 70-годишнината си

Със състезания по майсторска езда конният ескадрон на СДВР отбеляза Тодоровден и 70-годишния си юбилей.

На стадиона конните полицаи представиха, празничен строеви ред с коне, прескачане на препятствия на горящ обръч и т.нар. „подкова". При първото от особена трудност е да накараш коня да преодолее вродения му страх от огън, а при второто - да премине със скок през тясно пространство. Саблена сеч се изпълнява в галоп - конят се води с една ръка, а другата борави със сабя. Упражнението изисква изключителна прецизност и концентрация на вниманието и други свои професионални умения пред много гости и колеги.

С демонстрациите ездачите на породистите коне зарадваха стотици гости, дошли да се насладят на първокласните изпълнения.

След оспорвана надпревара в дисциплината „Паралелен паркур" бяха отличени най-добрите. Първото място бе за кобила Корона и полицай Лариса Ташовска; второто за кобила Пресила и полицейски инспектор Михаил Михайлов; трети се класираха командирът на отделение Божидар Каракушев и Аладин.

Тандемът командирът на отделение Божидар Каракушев и Аладин грабнаха първото място в дисциплината „Надскачания"; втори са старши полицай Димитър Малушев и Табор, трети полицай Магдалинка Венева и Драв.

На събитието бе демонстрирана съвместната работа на различни звена от ОСПС-СДВР - овладяване на безредици с участието на група "Конна полиция" и служители от отдела, водачи на служебни кучета, залавяне и обезвреждане на въоръжен нападател.

След края на състезанията и демонстрациите деца имаха възможност да се запознаят с полицаите, да пояздят служебните коне, да се снимат с тях и да им се порадват.

Тържеството уважиха министърът на вътрешните работи Емил Дечев, изпълняващият длъжността зам.-главен секретар на МВР Георги Кандев, директорът на СДВР старши комисар Любомир Николов, кметът на СО-район „Сердика" Момчил Даскалов и гости.

Тази година честването съвпада със 70-годишнината на конната полиция, създадена през 1956 г. като Ескадрон към Софийското градско управление. През годините конната полиция е участвала в множество обществени прояви, а тяхното присъствие добавя специфичен елемент към градските събития.