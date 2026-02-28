В хасковското село Подкрепа долетяха първите щъркели

Първите щъркели долетяха в хасковското село Подкрепа. Две от гнездата на птиците са до църквата „Св. Пророк Илия“.

Въпреки съмненията на местните хора, че тази година птиците ще пристигнат от юг по-късно, те са се завърнали горе-долу по същото време, по което и през миналата година, каза кметът на селото Татяна Георгиева, цитиран от БТА.

„Бяхме се притеснили, че тази година щъркелите ще закъснеят заради по-студената зима и хората се питаха дали за първи март, освен символните за наближаващата пролет мартеници, ще имаме и щъркели като предвестници на пролетта“, допълни Татяна Георгиева. Тя каза, че от години щъркелите са един от символите на село Подкрепа и са чакани гости от местните хора, затова при първата им поява, те си пожелават здраве и плодородие.