Производители на мартеници в Добрич: „Ръчниците" победихме китайците

В последните дни на базара на мартеници в Добрич въпреки студа е пълно с деца, родители, баби, които купуват червено-бялата надежда, за да я подарят на роднини и приятели. Дете заведе майка си на базара, за да изберат мартеница на учителката. Ученици избираха за приятели сред многообразието от над 10 пана, пълни с малки и големи ръчно изработени произведения от естествена вълна.

„Изработката на мартеници с имена предизвиква голям интерес всяка година. Те са с имена или с буква и са от вълнен или силиконов конец. Дори поръчват мартеници за бебенца с буквичка", казва майсторката им и се „отдава" на група клиенти.

Има и мартеници за ръка с дървена плочка с различни надписи „Най-хубавият син", „Най-хубивият татко", с пожелания за късмет, със зодии.

„Направих Баба Марта като мартеница, има интерес към нея. Купуват я за дома, за офиси, за приятели", радва се на интереса на произведението й Гергана Димитрова, която прави мартеници от 15 години. „Тази година не се купуваха много мартеници за чужбина. Явно хората се връщат и пазаруват сами", добавя тя. „Купувачите нямат определен бюджет, но купуват с мярка. Търсят нещо традиционно, но и ново. Няма увеличение на цените на мартениците, въпреки че цените са в евро", каза още Димитрова.

Купувачите размишляват, докато разглеждат. Пенсионери със задоволство отбелязват, че мартениците са добре изработени. „Има интересни мартеници. Нужно е творчество и иска ръка", добавят купувачи, докато избират. Други се спират пред мартеници във форма на венче или геврече в бяло и червено, украсени с ръчно изплетени цветя.

„От 40 години изработвам мартеници, цялото семейство е ангажирано с това", казва

Пламена Великова, която по образование е текстилен инженер, което й помага, по нейни думи. „Може да каже, че производството на мартеници беше устойчив бизнес, докато не дойдоха тези от Китай. Но съм удовлетворена, че ръчниците оцеляха, въпреки Китай. Мартениците – внос оттам, са основно в павилиони, хранителни магазини и др.", добавя майсторката. Тя предлага и мартеници като медальони с различни камъни – опал, корал, тюркоаз, оникс и др., „облечени" в елегантен метален обков.