РВД: Нито един от US самолетите не е излетял от летище "Васил Левски"

Американските самолети на летище "Васил Левски"

"Нито един от американските самолети не е излетял от летище "Васил Левски" в София." Това заявиха от „Ръководство на въздушното движение" (РВД), както и от оператора на столичната аерогара, пише bTV.

На брифинга след Съвета за национална сигурност служебният премиер Андрей Гюров съобщи, че няма директна военна опасност за територията на България във връзка с напрежението в Близкия изток.

Гюров заяви, че България не е страна в конфликта и не участва по никакъв начин в провеждането на военната операция.

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов също бе категоричен, че няма пряка военна опасност за страната ни, защото не участваме в конфликта.

