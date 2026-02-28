Министерството на туризма: Поддържаме постоянен контакт с туроператорите в Близкия Изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на туризма следи с повишено внимание развитието на обстановката в региона на Близкия Изток и поддържа постоянен контакт с туроператорите, които оперират в засегнатите направления.

Това съобщават до медиите от Министерството на туризма след започналите днес военни операции в Близкия Изток.

Както "24 часа" информира, над 1000 български туристи са блокирани в страните около Персийския залив заради отменени полети.

От министерството допълват, че са в непрекъсната координация и с българските дипломатически и консулски представителства на място.

"В тази връзка Министерството на туризма изиска от туроператорите в максимално кратък срок актуална информация относно организираните пътувания, туристическите групи и индивидуалните клиенти, които към момента се намират в засегнатите държави, планираните отпътувания в следващите дни, както и предприетите от тях мерки за гарантиране сигурността на пътуващите", пише в прессъобщението.

От министерството приканват намиращите се в региона сънародници да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката „Пътувам за, използвайки бутона „Пътувам за" или тук.

Външното министерство не препоръчва пътувания до държави в региона предвид динамичната и непредвидима обстановка. Към Министерството на външните работи е сформиран кризисен щаб, който следи развитието на ситуацията.