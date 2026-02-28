ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еди Рама: Революционната гвардия на Иран е терорис...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22380093 www.24chasa.bg

Министерството на туризма: Поддържаме постоянен контакт с туроператорите в Близкия Изток

3932
Министерството на туризма следи с повишено внимание развитието на обстановката в региона на Близкия Изток и поддържа постоянен контакт с туроператорите Снимка: Pixabay

Министерството на туризма следи с повишено внимание развитието на обстановката в региона на Близкия Изток и поддържа постоянен контакт с туроператорите, които оперират в засегнатите направления.

Това съобщават до медиите от Министерството на туризма след започналите днес военни операции в Близкия Изток.

Както "24 часа" информира, над 1000 български туристи са блокирани в страните около Персийския залив заради отменени полети.

От министерството допълват, че са в непрекъсната координация и с българските дипломатически и консулски представителства на място.

"В тази връзка Министерството на туризма изиска от туроператорите в максимално кратък срок актуална информация относно организираните пътувания, туристическите групи и индивидуалните клиенти, които към момента се намират в засегнатите държави, планираните отпътувания в следващите дни, както и предприетите от тях мерки за гарантиране сигурността на пътуващите", пише в прессъобщението.

От министерството приканват намиращите се в региона сънародници да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката „Пътувам за, използвайки бутона „Пътувам за" или тук.

Външното министерство не препоръчва пътувания до държави в региона предвид динамичната и непредвидима обстановка. Към Министерството на външните работи е сформиран кризисен щаб, който следи развитието на ситуацията.

Министерството на туризма следи с повишено внимание развитието на обстановката в региона на Близкия Изток и поддържа постоянен контакт с туроператорите Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите