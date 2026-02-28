ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев: Военните действия в Близкия Изток са огромна заплаха за Европа

4624
Румен Радев СНИМКА: Архив

Надявам се разумът да надделее и възможно най-скоро военните действия в Близкия Изток да бъдат преустановени. Една разрушителна война в региона представлява огромна заплаха за международния мир и сигурност, особено за Европа, заяви в публикация във Фейсбук Румен Радев (президент в периода 2017 - 2026 г.), съобщи БТА.

Изключително тревожно е, че дипломацията все повече отстъпва пред силата при разрешаването на международни спорове, добави той.

Каквито и да са противоречията в региона, те би трябвало да бъдат разрешени със средствата на дипломацията, посочи още Радев.

Световните агенции предадоха по-рано днес за военна ескалация между Израел и Иран. Израел заяви, че е предприел превантивна атака срещу Иран. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са започнали военна операция срещу Иран. Той я дефинира като мащабна бойна операция. 

Говорителят на Министерството на външните работи на Иран Есмаил Багаи заяви, че Техеран е принуден да нанесе удар по източника на агресията срещу страната, предупреждавайки, че всяка точка в региона, която бъде използвана от САЩ срещу Иран, ще бъде легитимна цел на Ислямската република, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

