Пиян ученик скочи срещу полицай в село до Пловдив: Свали си значката да ти счупя зъбите

Униформеният направил забележка на момчето, защото уринирало на обществено място по време на празник с кукери. Дрегерът отчел 2,15 промила

Пиян ученик осъмна в пловдивското Първо районно управление, след като заплашва и се заканва на полицай в село Първенец.

След като прекарало 24 часа зад решетките, момчето се изправило пред Районния съд в Пловдив, който го глобил със 100 евро по Указа за борба с дребното хулиганство.

Грозните сцени се разиграли на 22 февруари около 15,30 ч. По същото време в селото се провеждал традиционен празник с участието на кукери. На мястото имало полицаи, за да следят за обществения ред.

Единият забелязал ученик, който уринирал на обществено място - в района на ул. "Кирил и Методий" 1. Служителят на реда му направил забележка, но тийнейджърът започнал да се държи агресивно с полицая.

"Ти ли ще ми кажеш къде да пикая бе", попитало момчето. Негов приятел му казал да се успокои и да не се кара с органите на реда. Нарушителят обаче продължил, като започнал и да заплашва униформения. "Свали си значката и да те видя колко си отворен, да ти счупя зъбите", казал му той и го приканил да се приближи, за да изпълни заканата си.

В този момент прекрачил границите и бил задържан и отведен в Районното. Там го тествали за употреба на алкохол, като дрегерът отчел 2,15 промила. Служителите му съставили акт.

Пред съда ученикът проявил самокритичност към стореното, изразил съжаление и дал частични обяснения. Той е неосъждан и няма други криминални прояви. Магистратите са преценили, че най-справедливото наказание е парична глоба.