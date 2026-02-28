ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илияна Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия Близък Изток

2280
Илияна Йотова СНИМКА: Георги Кюрпанов

"Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток". Това пише в позиция на президента Илияна Йотова по повод военната операция на Съединените щати и Израел срещу Иран и ответните удари на Техеран.

В позицията се посочва, че президентската институция следи със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия изток. "Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН", гласи позиция на Илияна Йотова, разпространена от прессекретариата на президента. 

"Президентът в качеството на върховен главнокомандващ на Въоръжените сили е в постоянен контакт със съответните български институции и органи за сигурност. Редовно получава необходимите доклади и предложения и в зависимост от развитието на обстановката предприема и ще предприема съответните действия съгласно законите на Република България", се казва още в съобщението.

