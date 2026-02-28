Пеевски: Институциите, партиите и обществото сме длъжни да действаме заедно, със самообладание и отговорност към хората!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Днешните събития в Близкия изток са сериозен тест за международната сигурност, но и за националния интегритет на България в международен план. Военната операция срещу Иран променя стратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции". Това пише в позиция до медиите лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски.

Ето как продължава позицията:

В подобни моменти най-важното е едно – Държавата да действа с разум, хладнокръвие и ясна визия за сигурността на своите граждани.

Институциите трябва да действат, не да говорят. Правителството, макар и служебно, трябва да излъчва сигурност, а не страх и безпомощност.

А за да се справи с кризата, служебният кабинет трябва да взаимодейства с Народното събрание като върховна институция в парламентарната република, вместо да политиканства на дребно и да се опитва да обслужи частно-партийни интереси, както направи днес.

Към този момент няма пряка заплаха за сигурността на България, но подобни международни кризи изискват повишена бдителност и координация.

В такива моменти политическите различия трябва да отстъпят пред националния интерес – институциите, партиите и обществото сме длъжни да действаме заедно, със самообладание и отговорност към хората.