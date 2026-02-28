„Кроношпан“ с нов акт, че изпуска миризми във Велико Търново

Eксперти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) във Велико Търново днес са извършили нови проверки по получени сигнали за разпространението на миризми, синкава мъгла и задименост в различни части на града, както и за съответствието на работата на „Кроношпан България“ ЕООД с изискванията на условията и сроковете в Комплексното разрешително на завода.

Това съобщиха от информационния център на инспекцията и добавиха, че ще бъде съставен акт на дружеството за установеното административно нарушение, предаде БТА.

Първата проверка е извършена във връзка с постъпили 28 сигнала по „зелен телефон“ в часовия диапазон от 18:00 ч. на 27 февруари до 11:30 ч. на 28 февруари. Извършен е обход на кварталите „Кольо Фичето“, „Бузлуджа“, „Зона Б“, „Чолаковци“ и „Картала“. При обхода в часовия диапазон от 9:00 ч. до 10:20 ч. на 28 февруари е установена, по органолептичен метод (чрез вдишване), характерната за производствената дейност на „Кроношпан“, площадка Велико Търново, специфична миризма на дървесина.

Към момента на проверката източници на специфичната миризма на дървесина са две изпускащи устройства към сушилня и преса на линия за производство на плочи от дървесни влакна (МДФ). При извършения обход е установено и видимо разпространение на емисиите, изпускани след мокър електрофилтър към сушилня МДФ към град Велико Търново.

При проверка на място на площадката на инсталация за производство на дървесни плоскости, стопанисвана от дружеството, не са установени отклонения в производствения процес, аварии и други технологични проблеми. Проследено е изпълнението на всички условия в Комплексното разрешително.

Вчера от община Велико Търново и РИОСВ в града съобщиха за сигнали на граждани за замърсяване на въздуха от „Кроношпан“. Областният управител изиска становище от инспекцията защо завода е възобновил дейността си. От „Кроношпан“ заявиха, че подозират сценарий за налагане на принудителна административна мярка върху МДФ линията на завода си във Велико Търново.