Бойко Борисов: Иранските атаки са опасна ескалация и трябва незабавно да бъдат прекратени

"Случващото се в региона на Близкия изток, където живеят и хиляди българи, буди огромна тревога. Иранските атаки по страните от региона и техните граждани представляват опасна ескалация и трябва незабавно да бъдат прекратени".

Това пише в позиция във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, след която последваха ирански ответни атаки по различни обекти в редица страни от Персийския залив.

Ето как продължава позицията:

Като граница на ЕС и държава с балансирана външна политика, винаги сме смятали, че дипломацията е най-доброто средство за урегулиране на конфликтите. Същевременно неспособността на Иран да докаже, че не разработва ядрени оръжия, в разрез с всички международни договорености, поражда съмнения за сигурността и стабилността в целия свят, в това число и в Европа.

Надявам се, че съвсем скоро силата на преговорите ще надделее и ще бъде намерено мирно решение както в интерес на страните от Близкия Изток, но така също и на партньорите от Израел и САЩ.