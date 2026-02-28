Година условно за шофьор, връхлетял мъж и 13-годишно момиче на пешеходна пътека в Пловдив

Колата му, която досега е била веществено доказателство, ще му бъде върната

12 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок договори шофьор, блъснал мъж и дете на пешеходна пътека в Пловдив. Книжката му се отнема за година и половина, трябва да плати и 1040,89 евро разноски по делото.

Произшествието стана около 18 ч. на 27 октомври 2024 г. на бул. "Марица-юг", точно до дома за деца "Олга Скобелева". 47-годишен тогава водач на лек автомобил "Мерцедес" блъснал пресичащите мъж и момиче, на 30 и 13 г. Шофьорът е бил изпробван за употреба на алкохол, като пробата му била отрицателна. Бил е задържан за едно денонощие, а пострадалите - транспортирани в болница.

По делото е установено, че и двамата пешеходци са получили средни телесни повреди - счупвания в областта на рамото.

Пред Районния съд в Пловдив водачът се е признал за виновен и е сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от магистратите.

Пострадалите имат право да предявят граждански искове за причинените им неимуществени вреди. Колата от инцидента, която досега е стояла на съхранение като веществено доказателство, ще бъде върната на собственика ѝ.