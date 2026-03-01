ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мечките Гордо и Флоренция от Аржентина за първи път стъпиха на сняг в Белица

Тони Маскръчка

Мечките Гордо и Флоренция от Аржентина за първи път стъпиха на сняг в Белица. СНИМКИ: Мая Падарева

Мечките Гордо и Флоренция от Аржентина за първи път стъпиха на сняг в Парка в Белица. В присъствието на изпълнителния директор на Фондация "Четири лапи" - Виена, д-р Амир Халил, Радослав Ревански кмет на Община Белица, екипа на Парка за мечки Гордо и Флоренция спокойно напуснаха адаптационните заграждения и направиха първите си стъпки в заснежената среда.

Преходът към външната среда бележи ключов етап в процеса на рехабилитация и социализация на спасените мечки. Контролираното извеждане от решетъчните пространства към просторните горски територии позволява постепенно адаптиране към естествени климатични условия, разнообразен релеф и стимулираща среда, максимално близка до дивата природа.

Преди три дни Гордо и Флоренция пристигнаха от закрит зоопарк в Аржентина у нас, като прелетяха 13 хил. км. Те са живели в крайно неподходящи условия, а сега се радват на свобода и среда, максимално близка до естествената в Парка за мечки в Белица.

Мечките Гордо и Флоренция от Аржентина за първи път стъпиха на сняг в Белица. СНИМКИ: Мая Падарева
Хранят с плодове аржентинските мечки в Белица. СНИМКИ: Мая Падарева
Д-р Халил разказва как двете мечки се адаптират в новия си дом в Белица. СНИМКИ: Мая Падарева
Хранят с плодове аржентинските мечки в Белица. СНИМКИ: Мая Падарева
Д-р Халил разказва как двете мечки се адаптират в новия си дом в Белица. СНИМКИ: Мая Падарева
Хранят с плодове аржентинските мечки в Белица. СНИМКИ: Мая Падарева
Д-р Халил разказва как двете мечки се адаптират в новия си дом в Белица. СНИМКИ: Мая Падарева
