През последното денонощие са потушени 76 пожара, двама са загинали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През последното денонощие са потушени 76 пожара, двама души са загинали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Вчера в 3:15 ч. в Оперативния център при Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН) е получено съобщение за пожар в апартамент столичния квартал „Надежда" 1. При пожара е загинала жена на 52 години.

Също вчера в 12:56 ч. в Оперативния център при Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) – Смолян е получено съобщение за пожар в къща в с. Широка лъка, община Смолян. При пожара е загинал 83 годишен мъж.

С преки материални щети са възникнали 23 пожара, от които 10 – в жилищни сгради, един – в промишлена, четири – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 53 пожара, от които осем в – сухи треви, горска постеля и храсти, 29 – в отпадъци, 12 – в готварски уреди и комини.

Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции.

Регистрирани са и шест лъжливи повиквания.