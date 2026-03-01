ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Партньорът на Григор Димитров спечели трофея в Ака...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22382356 www.24chasa.bg

През последното денонощие са потушени 76 пожара, двама са загинали

2272
Потушени са 76 пожара в страната през последното денонощие Снимка: Pixabay

През последното денонощие са потушени 76 пожара, двама души са загинали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Вчера в 3:15 ч. в Оперативния център при Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН) е получено съобщение за пожар в апартамент столичния квартал „Надежда" 1. При пожара е загинала жена на 52 години.

Също вчера в 12:56 ч. в Оперативния център при Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) – Смолян е получено съобщение за пожар в къща в с. Широка лъка, община Смолян. При пожара е загинал 83 годишен мъж.

С преки материални щети са възникнали 23 пожара, от които 10 – в жилищни сгради, един – в промишлена, четири – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 53 пожара, от които осем в – сухи треви, горска постеля и храсти, 29 – в отпадъци, 12 – в готварски уреди и комини.

Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции.

Регистрирани са и шест лъжливи повиквания.

Потушени са 76 пожара в страната през последното денонощие Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите