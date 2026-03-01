Андрей Гюров публикува полезни контакти за българите в Близкия изток

Правителството гарантира, че е създадена организация за оказване на съдействие и подкрепа на гражданите в региона

Служебният премиер Андрей Гюров отправи послание във фейсбук към българските граждани, които се намират в страните от Близкия изток, където в момента се наблюдава засилено напрежение и военна ескалация.

В съобщението си той подчерта, че институциите следят внимателно развитието на ситуацията и са в постоянна координация с Министерството на външните работи и дипломатическите представителства. Премиерът предостави връзки за контакт на нуждаещите се българи в региона. Правителството гарантира, че е създадена организация за оказване на съдействие и подкрепа на гражданите в региона.

"Знам, че много българи в региона на Близкия изток в момента са попаднали в епицентъра на атаките и преживяват изключително напрегнати часове. Затова споделям тази информация. Ако вие или ваш близък имате нужда от съдействие, можете по всяко време да се свържете със Ситуационния център на Министерство на външните работи", написа министър-председателят.

Той предостави и телефоните и другите канали за връзка, които според него работят денонощно:

+359 2 948 24 04

+359 2 971 38 56

+359 893 339 616

Имейл: [email protected]

Факс: +359 2 870 71 37