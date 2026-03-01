ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Партньорът на Григор Димитров спечели трофея в Ака...

Две коли горяха в столичен квартал през нощта

кадър: фейсбук,"Катастрофи в София"

В столичния квартал "Младост" 2 горяха два автомобила през нощта. За това съобщиха живущи в района с пост във Facebook.

Екипи на пожарната са овладели огнената стихия. Няма информация за пострадали хора.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

кадър: фейсбук,"Катастрофи в София"

