Две коли горяха в столичен квартал през нощта

В столичния квартал "Младост" 2 горяха два автомобила през нощта. За това съобщиха живущи в района с пост във Facebook.
Екипи на пожарната са овладели огнената стихия. Няма информация за пострадали хора.
