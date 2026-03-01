Две коли горяха в столичен квартал през нощта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В столичния квартал "Младост" 2 горяха два автомобила през нощта. За това съобщиха живущи в района с пост във Facebook.

Екипи на пожарната са овладели огнената стихия. Няма информация за пострадали хора.