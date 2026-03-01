ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Евакуираха 200 деца от хотел в Сандански заради пожар

Пожар Снимка: Pixabay

Пожар в хотел в Сандански наложи евакуация на около 200 деца.

Сигналът за пламъците е подаден на телефон 112 около 02.00 часа тази нощ, предаде БНР.

Заради гъстия дим пожарните екипи са направили организация по спешна евакуация на гостите на хотела, сред които са били и децата, които са от цялата страна и са били на футболен турнир в курортния град.

Огънят, който е локализиран в ресторанта на хотела, е бил овладян бързо. Няма сериозни материални щети. Няколко часа по-късно децата и другите гости поетапно са били върнати в хотела.

Вероятната причина за пожара е късо съединение.

