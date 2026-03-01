Отложиха за 7 април изслушването на кандидатите за шеф на Окръжния съд в Пловдив

Искането за това е на Иван Калибацев

Насроченото за 17 март т. г. изслушване на двамата кандидати да оглавят Окръжния съд в Пловдив е отложено за 7 април с решение на Съдийската колегия на ВСС. Искането за новата дата е отправено от единия от претендентите за поста - Иван Калибацев.

Както и преди 6 години, той се конкурира за ръководната позиция с Розалия Шейтанова, която спечели през 2020-а и към момента - след изтичането на мандата й, е и. д. председател.

Конкурсът се забави, защото беше решено двамата да бъдат атестирани извънредно. И Шейтанова, и Калибацев получиха оценка "много добър" при тази проверка на качествата им на магистрати.