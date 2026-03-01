ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Удавяне в бъчва с вино, обезглавен крал и убити пр...

Николай Младенов: Обединените арабски емирства свалиха 137 ракети и 209 дрона

6868
Николай Младенов

"Искам да дам кратка актуализация за ситуацията в Обединените арабски емирства след последните събития. Министерството на отбраната съобщи, че от началото на иранската атака въздушните сили и системи за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили успешно 137 балистични ракети и 209 дрона, насочени към страната. Това показва колко високо е нивото на готовност и колко ефективни са защитните системи тук." Това написа във фейсбук върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов

И съобщи, че от 137 ракети – 132 са свалени, 5 са паднали в морето.
От 209 дрона – 195 са прихванати, 14 са паднали на територията на страната или във водите, с леки странични щети.

"Падналите отломки са причинили минимални материални повреди на някои граждански обекти, но властите реагираха мигновено – всичко е под контрол, местата са обезопасени, а безопасността на хората е осигурена по най-високия стандарт. Тази непровокирана атака е грубо нарушение на суверенитета и международното право, страхлив акт, който заплашва мира в региона. Всички страни от региона запазват правото си да защитават територията, гражданите и жителите си по всички необходими начини. Ситуацията е спокойна. Хората са силни, дисциплинирани и гледат напред. Безопасността е абсолютен приоритет. Моля всички да разчитат само на официални източници и не се поддавайте на слухове. Благодаря ви за подкрепата и разбирането", пише още той.

