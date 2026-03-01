ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стотици кукери гонят злото с хлопки и чанове в Шир...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22383755 www.24chasa.bg

Външно: Иран да се въздържа и да не разширява военната ескалация

4024
Министерство на външните работи (МВнР)

С призив за възстановяване на диалога се обръща българското външно министерство към Иран на фона на засилващото се военно напрежение и атаките, които Техеран отправи по съюзници на САЩ след като американците първи удариха страната.

"Вместо да покаже въздържаност, като нанася удари по страни в региона, Техеран днес разширява обхвата на опасната военна ескалация, за която носи отговорност. Настояваме Иран да прекрати тези действия, като изпълни условията, които биха отворили възможност за възобновяване на диалога и за постигане на решение в съответствие с очакванията на международната общност и с демократичните стремежи на иранския народ", пише в позицията на външното ни министерство от днес.

ОТ МВнР уточняват, че следят с "нарастваща тревога действията на режима в Иран, насочени включително и срещу цивилни обекти на територията на нашите партньорски държави в Залива". Положени бяха всички усилия, за да бъде убеден Иран, че международната общност не може да допусне развитието на ядрената му програма, както и обезпокоителното му ракетно производство, пишат още те.

Министерство на външните работи (МВнР)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите