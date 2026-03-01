Външно: Иран да се въздържа и да не разширява военната ескалация

С призив за възстановяване на диалога се обръща българското външно министерство към Иран на фона на засилващото се военно напрежение и атаките, които Техеран отправи по съюзници на САЩ след като американците първи удариха страната.

"Вместо да покаже въздържаност, като нанася удари по страни в региона, Техеран днес разширява обхвата на опасната военна ескалация, за която носи отговорност. Настояваме Иран да прекрати тези действия, като изпълни условията, които биха отворили възможност за възобновяване на диалога и за постигане на решение в съответствие с очакванията на международната общност и с демократичните стремежи на иранския народ", пише в позицията на външното ни министерство от днес.

ОТ МВнР уточняват, че следят с "нарастваща тревога действията на режима в Иран, насочени включително и срещу цивилни обекти на територията на нашите партньорски държави в Залива". Положени бяха всички усилия, за да бъде убеден Иран, че международната общност не може да допусне развитието на ядрената му програма, както и обезпокоителното му ракетно производство, пишат още те.