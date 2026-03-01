Камелия Нейкова: Няма проблем с машините и тяхното сертифициране

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няма проблем с машините и тяхното сертифициране.

Това заяви пред БНР Камелия Нейкова, председател на ЦИК.

"Българската държава разполага с 12 837 машини. На една част от тях е изтекъл гаранционният срок, но това в никакъв случай не означава, че машините не работят и не са в готовност за предстоящите избори.

Преди всички избори се прави диагностика и профилактика на машините за гласуване. Няма никакъв проблем за тяхното сертифициране, както изисква Изборният кодекс, тяхната подготовка – инсталирането и всички онези дейности, които ЦИК възлага чрез обществена поръчка.

Ние не сме отказали публична демонстрация. Когато се извършва удостоверяване на съответствие на машините за гласуване и техния софтуер, тогава се допускат представители на партии и коалиции, неправителствени организации. Публично пред тях да се направи тази демонстрация, както и да се запознаят с онова, което ги интересува по отношение на сигурността на машините за гласуване".

До 4 март е срокът за регистрация на партиите и коалициите за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април, напомни тя в предаването "Неделя 150".

"До 17 часа във вчерашния ден са подали документи за регистрация 6 партии и 3 коалиции. Само една партия и една коалиция имат решение за регистрация. Останалите са в процес на проверка на представените документи и подписи на избиратели, които подкрепят тяхната регистрация.

Добре е партиите и коалициите, които желаят да участват в изборите, да не подават своите документи в последния момент. ЦИК ще работи и на трети март".

Тя коментира дали е възможно да бъде опростен изборния протокол, както предложиха някои експерти.

"Протоколът не може да се опрости чрез премахване на онези задължителни текстове, които изисква Изборният кодекс. От тази гледна точка няма накъде да има повече опростяване. Възможно е обаче някакво пренареждане на различните текстове в самия протокол така, че да няма объркване сред секционните комисии. През миналата седмица заедно с Обществения съвет към ЦИК обсъдихме такива възможности.

В началото на следващата седмицата предстои да приемем образец на протоколите на СИК".

Нейкова коментира и друго предложение – след обучението, което преминават членовете на СИК, да положат форма на изпит.

"Би било една добра мярка, но към настоящия момент може да бъде само с препоръчителен характер. Това предложение е повтаряно многократно пред законодателя, но и към момента не е възприето".

В края на миналата седмица ЦИК прие решение за условията и реда за регистрация на наблюдатели, посочи Нейкова.

"От 5 март до 17 април има достатъчно време за регистрация. Ролята на наблюдателите е много важна. Те имат право да присъстват на всички етапи на изборния процес".

ЦИК вече е определила съставите на всички районни избирателни комисии, отбеляза тя.

"Спазвахме съотношението на парламентарно представените партии и коалиции".

65 млн. евро е план-сметката за изборите, приета от МС.

"Възнагржаденията на членовете на секционните и районните избирателни комисии са увеличени. Това произтича от променената минимална работна заплата".

Няма причина ЦИК да продължава да коментира случилото се със Стоил Цицелков, който беше определен за вицепремиер, отговарящ за честните избори, каза Камелия Нейкова

"Той е член на Обществения съвет към ЦИК и винаги може да присъства на нашите заседания".

ЦИК очаква отговор от ЕК защо Цицелков е наказан със забрана да участва в наблюдение на избори за срок от пет години, обясни тя.

Много напрежение се създава около изборите, отбеляза председателят на ЦИК.

"Казват се неща, които не са напълно верни. Правят се изводи, които не почиват на никакви обстоятелства. Всичко това създава напрежение. Изборите могат да бъдат проведени честно, спокойно и добросъвестно".