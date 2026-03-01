"Промяната" обяви още петима протестъри, които включва в листите си

Ромският пастор Марин Тихомиров отново е кандидат за депуат от формацията

От „Продължаваме промяната" официално обявиха петима участници в различни протести като сигурни кандидати за депутати на предстоящите парламентарни избори. Формацията не посочва в кои райони и на кое място ще са в листите те, но ги определя като "едни от най-ярките лица на протеста, както и хора с активна гражданска позиция".

От поколението Gen-Z в листите на ПП влиза 22-годишната Малена Малчева, която е била сред водещите лица по време на масовите протести през декември месец. Тя студент по право в трети курс в УНСС, работи в сферата на застраховането и от октомври 2025 г. е съпредседател на „Младежи за Промяната". ПП включват и друг представител на Gen-Z - студентът по право Александър Иванов. Той е сред учредителите на "Студенти против мафията", което имаше свой представител на първата официална срещана служебния премиер Андрей Гюров с протестиращи миналата седмица.

Жана (Светлана) Осмак е българка от турски произход с активна гражданска позиция в социалните мрежи. Мотивацията да влезе в листите на ПП тя формулира така: „Сърцето и душата ми ме влекат към българските турци, искам да ги срещам и искам да ги представлявам. Да се чува техния автентичен глас в парламента."

Партията отново се е спряла на Марин Тихомиров, когото определя като един най-ярките говорители на ромската общност в последните години и непримирим борец за справедливост. "Той беше един от говорителите на стохилядния протест на 10 декември 2025 г. в София. Каузата му е да убеди колкото се може повече представители на ромската общност да не продават гласа си", мотивират се от ПП. Ромският пастор вече бе в листите на партията в столичния 25-и МИР.

В листата на ПП-ДБ ще бъде и Мартина Стефанова - носител на награда на Forbes Bulgaria, с над 10 години работа за опазването на стара София и създаването на защитената архитектурна зона КвАРТал. В началото на тази година тя извоюва победа за запазване на Амфитеатъра в София, подкрепена от близо 13 000 граждани за неговото официално придобиване от Министерството на културата. Като кандидат за народен представител тя ще отстоява силни политики за култура, образование и градска среда, поставяйки българската идентичност и културните ценности в центъра на общественото развитие, уточняват от ПП.

Ден по-рано стана ясно, че юристът Велислав Величков от инициатива "Правосъдие за всеки" също ще е кандидат от квотата на "Промяната" като той обяви това пред съгражданите си от Варна.

величков от варна