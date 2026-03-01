Стотици кукери гонят злото с хлопки и чанове в Широка лъка (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кукери от цялата страна гониха злото в Широка лъка на традиционния местен празник „Песпонеделник", който събира в архитектурния резерват хиляди гости от страната и чужбина. „Песпонеделник" е стародавен празник и символизира зараждането на новия живот и прогонването на злото. Освен местния състав, в кукерското шоу гостуват редица състави от страната.

Традицията в смолянското село е вечерта кукерите, наричани „песяци", да озвучават Широка лъка, като обикалят къщите и гонят злото. Широколъшките песяци са облечени във вълненици, с овчи кожи за гугла и маска, обшита с козя кожа, със страховити очи от червен плат. На кожените им колани висят тюмбелеци, чанове и татралки.

Ритуалът им е самобитен. Една от най-емблематичните маски е двойната – жена, която носи на гърба си своя мъж.

„Двойната маска за първи път е направена през 1918 година, след Първата световна война, от бай Пеко Харитевски. Тя изобразява жена, която носи мъжа си, останал без крак след войната", разказва 90-годишният Стоил Калфов. Бай Стоил е почетен ръководител на песяците и човекът, който стои в основата традицията да продължава.

Организатори на „Песпонеделник" са община Смолян, кметство Широка лъка и НЧ „Екзарх Стефан – 1872".

Празникът в родопското село е предхождан от изложба на детски рисунки, рецитал на учениците от Националното училище по фолклор и представяне на битовата пиеса „Овчарска идилия" от самодеен битов състав на читалището.