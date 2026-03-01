Престъпленията за Добричкия съдебен район, свързани с притежание, разпространение и държане на наркотични вещества без разрешение са 249 за м.г., сочат данни от прокуратурата..Броят на предварителните производства е 348, осъдените обвиняеми лица са 97, осъдените лица, получили ефективни наказания (лишаване от свобода) са 15.

307 полицейски задържания, свързани с наркотици, са регистрирани в Добричко, по информация на Областната дирекция на МВР. От тях 250 са за притежание на наркотици. За канабис има 80 задържания, за амфетамини, метамфетамини – 66, за хероин - 10; за вейп – 5; за кокаин – 1.

Цената на наркотиците на улично ниво през 2025 г. в Добричко е за хероин – 90-110 лв./грам; кокаин – 120-140 лв./грам; канабис – 15-25 лв./цигара; амфетамин – 60-70 лв./грам; метамфетамини- 70- 80 лв./грам; екстази – 25 – 40 лв./таблетка; еейп – 80 - 140 лв. 1 контейнер от 20 мл, посочват данни на полицията от Общинския съвет по наркотични вещества в Добрич.. Канабисът е най-чистата дрога, според данните. Те „казват" още, че чистотата на наркотиците на улично ниво, със средно съдържание в % активно вещество, е при хероин – 70 %; кокаин – 80%; канабис – 90%; амфетамин – 80%; екстази – 80%; вейп- 15%.