Кметът на Пловдив награди победителите в първото ученическо състезание по изкуствен интелект (Снимки)

Гениалността в математиката и информатиката е изключителна българска черта, каза Костадин Димитров, който има същото образование

Кметът на Пловдив Костадин Димитров връчи медалите на победителите във финалния кръг на първото по рода си националното състезание по изкуствен интелект, което се проведе в Математическата гимназия „Академик Кирил Попов".

„България има изключителни успехи в математиката и информатиката. Гениалността в тази сфера е изключителна българска черта. Със своите традиции и високо ниво на обучение Математическата гимназия в Пловдив е дала и продължава да дава на света много таланти. Община Пловдив заедно с Министерството на образованието положи огромни усилия и осигури финансирането за началото на изграждането на нов дом на Математическата гимназия. След като преди три години определихме мястото, надявам се в най-скоро време да имаме изготвен проект и да започнем строителството на така необходимата сграда", заяви Костадин Димитров, който е завършил „Математика и информатика" в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". На присъстващите той пожела всяка завързана днес мартеница да е ново сбъднато желание, здраве и нови успехи.

Директорът на гимназията Веселина Карапеева благодари на младите хора, че са приели предизвикателството да се явят на първото национално състезание по изкуствен интелект.

Над 100 ученици от 8. до 12. клас от страната се включиха във финалния кръг в Пловдив, като от тях бе избран разширеният национален отбор на България за участие в Международната олимпиада по изкуствен интелект 2026 (IOAI). Състезанието се организира с решение на Министерството на образованието и науката за учебната 2025/2026 година, като това е най-престижният форум за ученици в България, които проявяват интерес към машинното обучение, обработката на естествени езици и компютърното зрение.