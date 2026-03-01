Около 1400 са блокираните български туристи в Близкия изток

Над 150 имейла и 180 обаждания са получени след призивите сънародниците ни да се записват на сайта на Сутиационния център, да пишат имейли или да се обозначат по телефона, че са в район

Два кораба с българи са блокирани в Дубай

Не се препоръчват индивидуални опити за напускане на района

Няма данни за пострадали или загинали български граждани в Близкия изток

Около 1400 са българските туристи, блокирани от военните действия в Близкия Изток, стана ясно от брифинг на кризисния щаб, кокто бе създаден ден по-рано по препоръка на външния министър Надежда Нейнски. В бройката са не само сънародниците ни в Дубай, но и български групи в Сейшелите, Шри Ланка, Танзания, Оман и др., блокирани заради затворени летища и ограниченията за въздушните пътища - самолетите им е трябвало да минат през Оман или Доха. Има и наши сънародници на два круизни кораба в Дубай. Най-много са останалите в Дубай, след това - в Йордания.

"В момента актуализираме списъка с хотелите, в които са настанени българските туристи. Получаваме информация и за индивидуални туристи. Имаме информация и за наши сънародници, които не са блокирани само в Дубай и в Йордания, а и на Малдивите, Сейшелите, Оман, Танзания вероятно и в други страни от тази част на света, които не могат да се приберат поради отменените полети, посочи служебният министър на туризма Ирена Георгиева. Основно информацията идва през организациите на туроператорите, а покрай организираните групи се получават и данни за индивидуални туристи. Тя отбеляза, че настроенията на сънародниците ни са различни - някои искат да се приберат, други държат да довършат програмата си до край.

Над 150 имейла и 180 обаждания са получени след призивите сънародниците ни да се записват на сайта на Ситуационния център, да пишат имейли или да се обозначат по телефона, че са в района, стана ясно от думите на шефката на дирекция „Ситуационен център" към МВнР Ирена Димитрова.

В рамките на един ден след отварянето на въздушноте пътища би трябвало да е възможна и евакуацията на българите от опасните райони. Засега обаче непосредствена опасност за тях няма. Те са с удължен престой, имат настаняване и храна. Не се препоръчват индивидуални опити за напускане на района.

Зам.-министър Велизар Шаламанов уточни, че работят с "Информационно обслужване" за подобряване на достъпност на сайта и Ситуационния център, за да се получава бърза и своевременна информация. Предстои и пускането на още няколко телефона, на който сънародниците ни да получават помощ.

Създали сме най-добрите условия за гарантиране сигурността на българските граждани, намиращи се в региона на Близкия изток, каза той. И увери, че МВнР има много добра координация с минситерствата на туризма и транспорта.

Петко Дойков подчерта, че само днес министър Нейнски е провела 2 разговора с нейни колеги - министрите на Израел и Кувейт. В рамките на деня предстоят още 3, ще има такива и утре. Най-тежко е положението в Израел и Иран, където продължават уфарите, както и в ОАЕ. Сравнително по-спокойно в Катар, Кувейт и Ливан.

Николай Ванчев, който е директор на дирекция „Консулски отношения" към МВнР, обясни, че в Дубай има 819 българи краткосрочно пребиваващи и туристи, още 345 са дългосрочно пребиваващите.

"Българските туристи, които са приключили престоя си, имат указания да го продължат, имат настаняване и достъп до храна", каза той.

"Предвижда се ударите да прод около 4 дни, ако изходжаме от тази прогрноза на американските власти, сме малко преди средата на тази криза, трябва да се въоражим с малко търпение", каза дипломатът.

До момента няма информация за нито един пострадал или загинал български гражданин във връзка със събитията в Близкия изток.

Кризисният щаб е в контакт с държавния авиационен оператор, а България еър и Гъливер еър също са заяеили възможност да помагат за евакуация.

"България еър" има един самолет на летището в Дубай, но капацотетът е запълнен - заради туристическа група, която е имала планиран полет. Компанията обаче има един празен самолет в Оман и могат при пискаване да дадат още два.

Правителственият самолет с 94 места също е на разположение.

Има е готовност при товаряне на летишата да изпизлваме и този капацитет, категорични са от щаба.

А зам.-министър Шаламанов уточни и как ще се извършва евакуацията - първо са семействата с деца, болни възрастни и други хуманитарни казуси.

И Иран освен екипа в посолството и семействата им, има около 40 българи, които обаче са уседнали и имат семейства там, не всички искали да бъдат изведени от страната.

