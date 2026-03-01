"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Починал е депутатът от "Възраждане" Славчо Крумов. Новината съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов във Фейсбук профила си.

"Славчо Крумов, депутат на Възраждане от София, е починал преди малко. Напусна ни верен съратник, приятел и другар! Бог да го прости!", пише Костадинов

Славчо Крумов бе депутат от 25-и МИР София.

В рамките на парламентарната си дейност е бил член на Комисията по вътрешен ред и сигурност, Комисията по отбрана, Комисията по вероизповеданията и Комисията за пряко участие на гражданите в Народното събрание.