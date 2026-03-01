ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бившият премиер Филип Димитров: Не сме под непосредствена заплаха, но така беше и при атентата в Сарафово

Филип Димитров КАДЪР: NOVA NEWS

"В продължение на много години Иран и Венецуела бяха петно върху света. Те противоречаха на всичко, което смятаме за нормално. Изнасяха проблеми и навън."

Това каза в предаването "На Фокус" по НОВА бившият премиер от прехода Филип Димитров. 

Не сме под непосредствена заплаха, но така е било и при терористичния атентат в Сарафово.

"България не под някаква непосредствена заплаха, но така бяхме и когато хората от Иран взривиха автобуса в Сарафово. Въпреки това, сега не очаквам допълнителни усложнения."

Димитров с години живее и преподава в САЩ, посещава и Венецуела.

"Във Венецуела се потомихме в отвратителен режим. И за двете страни беше крайно време да се стигне до някакво решение. Какво ще стане от тук нататак не знаем. Тези страни  непрекъснато изнасяха на тероризъвм и насилие, режимът в Иран искаше да унищоши съседни държави. Голяма част от съседите показват, че им е дошло до гуша от Иран. От години наблюдаваме безсилие на другите способи. Отчитахме фалшиво резулатите от преговорите, с подобни режими явно не се получава. 

Димитров говори и за българската политика, като според него, без да цитира имена, "самозванци" подвеждат хората

"Тези самозвани праведници сега подвеждат хората. Тези, които разказват, че България е най-ужасната и корумпирана страна. Естествено е, че и тук има корупция, но така е навсякъде. 

Най-голямата битка по мое време беще България да се покаже на картата на Западния свят. Полша, Унгария и Чехия някак се присъдениха към него. Ние изглеждахме като най-близкия сателит на Съветския съюз, но мисял, че успяхме. "

