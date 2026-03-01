ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин остана без книжка за 3 месеца, навлязъл в затворен заради мач на "Ботев" булевард

Ваня Драганова

[email protected]

2980
Стадион "Христо Ботев" в Пловдив

Ще трябва да плати и глоба от 1000 лв. 

Пловдивчанин се разделя с книжката си за 3 месеца, след като не спази полицейско разпореждане и премина с колата си по затворения заради мач бул. Източен". Ще трябва да плати и глоба от 1000 лв. 

На 22 февруари м. г. на Колежа се провеждала среща между отборите на "Ботев" Пд и ЦСКА Сф и за да се осигури редът, със заповед на кмета Костадин Димитров бул. "Източен" бил затворен от "Мария-Луиза" до "Христо Ботев". Шофьор на фолксваген обаче не се съобразил с това и навлязъл в забранената в този момент отсечка.

Когато получил наказателното постановление, обжалвал. Приятелката му, която била в колата, обяснила, че е била в напреднала бременност и се чувствала недобре, затова искала да отиде до дома на родителите си, който бил наблизо. А и един от полицаите разрешил преминаването. Тези аргументи обаче са отхвърлени и от Районния, и от Административния съд и санкциите са потвърдени. Решението на втората инстанция е окончателно. 

Стадион "Христо Ботев" в Пловдив

