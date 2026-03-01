Стара Загора ще оживи „Бранителите" на 3 март с 3D шоу

Стара Загора ще отбележи 3 март с монументалнен 3D видеомапинг спектакъл, който носи заглавието "Памет". Аудиовизуалното шоу ще превърне мемориалния комплекс "Бранителите на Стара Загора" в жив носител на историческа памет привечер на 3 март.

Чрез видео 3D мапинг, светлина, звук и глас зад кадър, спектакълът ще разкаже историята не като хронология от факти, а като натрупване на идентичност, жертва и завет. След залез слънце в празничния ден, разказът ще разгледа паметта не като минало, а като активна сила, която оформя настоящето и бъдещето.

Това е само част от многобройните церемонии и празненства в града в Деня на освобождението. Програмата започва още в 10,30 часа с тържествен ритуал по издигане на националния флаг на площада пред община Стара Загора и ще продължи с шествие с националния трибагреник до мемориалния комплекс „Бранителите на Стара Загора". Там ще има поклонение и поднасяне на цветя и венци, а от 12 часа концерт на мястото ще изнесе ансамбъл „Българе". От 17 часа ще има концерт на Нели Петкова и група „Вакали", а след това започва 3D шоуто.

Негови създатели са едни от пионерите в областта на видеомапинга в Европа - българското MP-STUDIO. Произведения на студиото са преобразявали забележителности в 29 държави по света, сред които Бранденбургската врата, Болшой театър, двореца Хофбург и Вотивкирхе (Виена), Al Wasl Plaza (Дубай), телевизионната кула в Берлин, Брюкселската стокова борса, операта на емира на Кувейт и други.

През последното десетилетие, MP-STUDIO е създало рекордните 12 видеомапинг творби за най-известния символ в Берлин - Бранденбургската врата. Артистичният колектив е познат на българската публика като създател на Фестивала на светлините LUNAR, който ежегодно превръща София в галерия под открито небе, представяйки най-съвременните форми на светлинно изкуство, дело на артисти от цял свят.

Те създадоха и цялото 3D по време на концерта, посветен на 100-годишнината от рождането на Георги Парцалев. През декември те „оживиха" всенародния любимец, като му дадоха възможност „да изиграе" ролята на мечтите си - „Дон Кихот". В спектакъла тогава участва цялата трупа на Сатиричния театър и Лили Иванова.