Министър Емил Дечев: 23-ма шефове от 28 областни дирекции на МВР са сменени

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев разкри, че 23-ма от 28 шефове на областни дирекции на МВР са сменени след идването му на поста.

"Новите не трябва да се считат за непоклатими - коментира Дечев в предаването "На фокус" по "Нова". - С една част от съм се срещал лично, с други, хора от моя екип. Това се предприема, за да се направят едни честни избори, трябва да имаме доверие в директорите на областните диркецци. Миналите избори бяха скандални, имаше нарушени, които бяха видяни от милиони на камерите. В Пазарджик гржданите реагираха по- бързо от полицията.

"Шефовете на областните дирекции на МВР не са виновни не навсякъде, но на някои места - категорично да. Ще гледаме за нарушения и в РПУ-тата. На едни избори се гласува масово за една партия, а на следващите - за техния най-голям опонент, което не е нормално. Отговорност носят и политечиските партии. Ако те играят често, няма да се стига до нарушения. Почнахме от най-високите етжи, предстои да видим и районниете управления на полицията."

Според Дечев няма заплаха за България покрай войната в Близкия Изток.

"Няма директна военна заплаха срещу България. Има българи в държави от Перисйкия залив, кризисният щаб работи денонощно."

Дечев коментира случаят "Петрохан" и атаките срещу него, които започнали от първия му ден като министър.

"Знаех предварително, че към мен има атаки от ден първи като министър. Веднага излезе в социалните врежи, че ще уволнявам разлесдващите по случая "Петрохан". Както се вижда, те са си на работа. Натиск върху разследващи няма. Не мога да давам задължителни указания, само прокурор може да дава на разследващ.

Петрохан е първият случай в историята на българската държава, в който се поставя под съмнение правото на министъра да има поне някаква предства какво се е случило в неговото ведомство със служителите, за които той носи политическа отговорност.

Това е абсдурдно. Следва да бъда инфоримаран поне на какъв етап е разследването, не задавам никакви указания на разследващите. Темата "Петрохан" е изключително важна и за изборния процес, тя е като едно възпаление в момента на обществото. Има всякакви конпиративни теории, много хора са изнервени, а тове е твърде лошо за изборния процес.

Министърът коментира и случаят с майката на Николай, която не могже да види тялото на сина си.

Вътрешният министър говори разкри, че е препоръчан за министър на премиера Андрей Гюров от трети човек, но не пожела да каже кой е той.