Без мултифондове втората пенсия ще е 492 евро, а с тях - над 763

Увеличението на спестяванията ще е 5,60% на година в динамичния подфонд

492,14 евро ще е размерът на втората пенсия за човек, който в момента работи на заплата 1022 евро, ако бъде запазена сегашната система на универсалните пенсионни фондове, при която всички пари се инвестират консервативно. При въвеждането на мултифондовата система пенсията на същия човек става 763,43 евро, или над 1,5 пъти по-голяма.

Това показват изчисления на Комисията за финансов надзор, които са представени в нейно становище до Народното събрание. В прогнозата на КФН е предвидено

заплатата да се увеличава с по 2,5-3% на година

и реално към 2036 година при пенсионирането си този човек ще получава 3595 евро като заплата.

Като според КФН коефициентът на заместване на дохода ще се вдигне от сегашните малко над 12,5% до 21,4 на сто. Тоест при пенсиониране размерът на втората пенсия ще замести 21,4% от размера на последната работна заплата. И то,

без да се променя осигуровката за втора пенсия и тя остава 5 на сто

от осигурителния доход, подчертават от Комисията за финансов надзор. КФН прави и сравнение, че държавната пенсия в момента замества 53,3% от последната заплата, но при 14,8 на сто удръжки за нея. Тоест осигуровката за държавното обществено осигуряване е три пъти по-висока от вноската за задължително пенсионно осигуряване - 5%.

Мултифондовата система предвижда осигурените за втора пенсия българи да бъдат разпределени в различни подфондове в зависимост от възрастта им. Хората до 50-годишна възраст ще се осигуряват в динамичен подфонд, където инвестициите ще са по-рискови, но ще носят по-висока доходност. Според изчисленията на КФН доходността на този динамичен подфонд ще е 5,60% на година. За сравнение при досегашния модел универсалните пенсионни фондове са с 3% доходност на година.

Влизането в динамичния подфонд ще става автоматично при началото на осигуряването, но

хората ще могат веднъж годишно да променят това,

като изберат да се прехвърлят в балансиран или консервативен фонд. Като по този начин обаче се отказват от възможността да реалзират по-висока очаквана доходност в динамичните подфондове.

Осигурените на възраст между 50 и 62 години пък ще се прехвърлят в балансиран подфонд. Като и те ще имат право на избор – ако желаят по-висока доходност, могат да останат в динамичния, ако искат повече сигурност, могат да отидат в консервативен.

В балансирания подфонд прогнозата на КФН е

да се постига доходност от 3,46% на година

Тя отново е чувствително по-висока от сегашната доходност.

В последните си три години преди навършване на пенсионна възраст всички осигурени българи във втория стъб се предвижда да се осигуряват вече само в консервативен фонд. Тук хората няма да имат право на избор да търсят повече доходност като целта е натрупаните им до момента средства по партидите да бъдат гарантирани от неблагоприятни пазарни движения. В тези последни три години от трудовия живот доходността върху осигуровките вече ще е 1,98 на сто.

Според изчисленията на КФН, ако системата не бъде променена и не бъдат въведени мултифондовете, за 45 години трудов стаж за втора пенсия ще се събират средно по 60 хил. евро на човек. Ако бъдат въведени мултифондовете, средната сума на партида се предвижда да е над 120 хил. евро на човек.

