Местени от цирк в цирк и докосвали само бетон, Гордо и Флоренция летяха 13 000 км, за да живеят в Белица

Транспортирането им било много сложна и добре планирана операция

Според пилота Марио Бакалов полетът над океана минал без стрес за животните

13 000 километра по въздух изминаха от Аржентина до новия си дом в България мечките Гордо и Флоренция. За първи път у нас диви животни прекосяват континенти, за да получат шанс за нов живот в защитеното убежище в Белица.

Гордо и Флоренция пътуваха миналата седмица от Буенос Айрес до Франкфурт и оттам до София. След това бяха транспортирани до Парка за мечки в Белица и вече прекарват първите дни в новия си дом. Компания им правят още 17 обитатели от България, Сърбия, Украйна и Северна Македония.

Двете животни са спасени при

най-голямата мисия досега

на международния екип на фондация “Четири лапи” от затворения през 2020 г. зоопарк “Лухан” край Буенос Айрес, а преди това са местени от един цирк в друг. Там са живеели при изключително лоши условия, затворени в тесни пространства, без естествена светлина.

“Гордо е бил в клетка 4 на 4 метра, а Флоренция е имала на разположение малък басейн.

Въпреки дългия полет животните са в изключително добро състояние, не са стресирани, и са в добро здраве под наблюдението на ветеринарен лекар и екипа на парка.

Досега са живели върху бетон и за първи път ще докоснат с лапите си тревни площи, ще живеят в естествени условия. При пристигането в нашия парк бяха оставени в отделни заграждения, които представляват изкуствени хралупи, допълнително затоплени със сено, за да се аклиматизират. Все пак температурите в Аржентина са доста по-високи от тези в планината тук.

Предстои им период на адаптация, в който постепенно да опознават новия си дом”, разказва Мария Петрова от фондация “Четири лапи”.

Подготовката за дългото пътуване

е отнела месеци

През лятото на миналата година фондацията подписва меморандум с правителството на Аржентина с цел прекратяване на частното отглеждане и търговията с големи котки в страната.

“Четири лапи” е много активна в Аржентина в последните години. През есента на 2025 г. оказа спешна помощ на 64 животни, отглеждани при неподходящи условия в бившия зоопарк “Лухан”. Екип на фондацията с трима българи, както и ветеринари от Института “Лайбниц” за изследвания на зоопаркове и диви животни извършиха прегледи на животните там, от които 62 са големи котки – 32 лъва и 30 тигъра, както и на Гордо и Флоренция.

Нашите ветеринари заедно с други техни колеги от фондацията са лекували всякакви заболявания на животните – от счупени зъби до бъбречни и чернодробни заболявания при лъвове и тигри. Обработени са били раните, които животните са получавали, сбивайки се едно с друго заради неподходящите условия на отглеждане.

Много от лъвовете и

тигрите били с извадени нокти

Кастрирани били всички големи мъжки котки, както и мечокът Гордо.

Релокацията им е била задължителна, защото условията в бившия зоопарк “Лухан” са били далеч под минималните стандарти за хуманно отношение - без достъп до открити площи, без естествени елементи и средово обогатяване и лишени от социално взаимодействие.

Оказало се, че в Аржентина и околните държави няма подходящи паркове за двете мечки и затова е решено те да пристигнат в България. Транспортирането е било изключително сложна и добре планирана операция.

Мисията включвала дълги часове пътуване, ветеринарни и логистични протоколи, както и координация между различни държави и институции – министерства, агенции, посолства и транспортни оператори.

Били изработени специални

транспортни клетки,

проектирани индивидуално според размерите, теглото и нуждите на двете мечки, казват от фондацията.

Значително предизвикателство представлявало преместването на мъжкия мечок Гордо с внушителното тегло от над 350 кг, което изисквало допълнителни мерки за безопасност. По думите на пилота Марио Бакалов полетът над океана е преминал без никакъв стрес за мечките.

Мъжкият е на 16 г., а женската – на 17. Нямат никаква родствена връзка.

“Той е с наднормено тегло, което е резултат от неправилно хранене. Давали са му прясно мляко с хляб, което е вредно. Освен това не се е движил достатъчно в малката клетка. Сега трябва да придобият своите естествени навици, като първо да си намират храната сами.

Предстои да им закачваме на дърво храна, те

да я усещат по мириса

и да се опитват да я достигнат.

Засега се хранят основно с ябълки, грозде, праскови и други плодове и зеленчуци. Гордо много обича череши. Добре е, че предстоят топли месеци и ще имат време за аклиматизация и повече разходки навън. Ще имат на разположение 3000 квадрата пространство в секторите си”, допълва Мария Петрова.

Наблюденията са, че Гордо е нежен и лесно се привързва към хората, а името му в превод означава “голямо момче”. За разлика от него Флоренция е доста по-слаба, едва около 110 кг. Определят я като смела, изразителна, по-активна и експресивна, търсеща повече внимание, но при транспортирането се е доверила на екипа и е била много спокойна.

Екипът на парка е уверен, че двете нови попълнения бързо ще се приспособят към условията, които са максимално близки до естествената среда, и ще се възстановят физически и емоционално.

“Благодарни сме за подкрепата и съдействието на всички ангажирани партньори и институции, които направиха всичко по силите си, за да може тази мисия да завърши успешно”, казват от “Четири лапи”.

След 3 дни, прекарани в клетки, Гордо и Флорентина бяха пуснати на свобода в парка.

В Белица в края на октомври бяха приети два украински мечока – 7-годишните брат и сестра Фрол и Фросия. Те бяха транспортирани от защитено убежище за мечки на “Четири лапи” в Украйна – парка “Домажир”.

През 2020 г. са били спасени от мрачно съществуване в изоставен хотел. Преместени бяха у нас, тъй като паркът “Домажир” е достигнал пълния си капацитет от 31 мечки.