Стоичков за Джони Велинов: Отиде си един великан, вечни благодарности за всичко

5164
Стоичков заедно с Джони Велинов и внучето му Георги-младши. Снимка: Фейсбук

Най-големият български футболист Христо Стоичков се сбогува с легендарния вратар на ЦСКА Георги Велинов-Джони, който почина днес. Двамата се събират на "Армията" през 80-те години и са част едни от най-великите отбори на "червените".

"Днес е голям празник, но и много тъжен ден! Отиде си един великан! Един от най-добрите вратари, които съм виждал! Човек, който ме прие бащински в ЦСКА! Почивай в мир, бате Джони! Вечни благодарности за всичко, което си направил за мен и за ЦСКА!", написа Стоичков в социалните мрежи.

Стоичков заедно с Джони Велинов и внучето му Георги-младши. Снимка: Фейсбук

Днес е голям празник, но и много тъжен ден! Отиде си един великан! Един от най-добрите вратари, които съм виждал! Човек,...

Публикувахте от H8S Hristo Stoitchkov в Неделя, 1 март 2026 г.

