Служебната власт с 50 светкавични рокади, но май болниците са извън списъка с важни за овладяване постове

Вятърът задуха на петия ден при областните управители - нови 28, защото премиерът Гюров отказва да работи с предишните, провели "най-нечестните избори"

Здравният министър публично опроверга слуха, че ще сменя директора на "Пирогов"

Всяка нова власт в първите дни сменя областни управители и шефове на МВР из страната с мотива за повече професионализъм и честни избори.

Само за седмица власт служебното правителство направи няколко важни рокади - главния секретар на МВР, шефовете на пътищата в АПИ, на храните в БАБХ и на агенция “Медицински надзор”, всички областни управители и някои от областните директори на МВР. Дотук новите лица са поне 50.

По същия начин процедира служебният премиер Стефан Янев, назначен от тогавашния президент Румен Радев, като рокадите продължиха и в кабинета на Кирил Петков.

Никой обаче досега не е действал толкова скоростно

Кабинетът на Андрей Гюров успя да смени всичките 28 областни управители още на петия ден от управлението си с решение, взето на първото заседание на кабинета. Досега рекордът се държеше от първия служебен кабинет на Стефан Янев, но той се ограничи до 24 смени, и то на седмия ден от мандата си. При редовен кабинет тези смени отнемат поне месец, но там хоризонтът на управление е по-дълъг.

Причината за бързата смяна служебният премиер Гюров обяви дни по-късно - не можел да работи с областни управители, които “проведоха едни от най-нечестните избори в историята на страната”, напомняйки за частичното касиране от КС.

Изборът да го направим по този начин, толкова бързо и с вас тук около тази маса, е единствено с цел да осигурим професионализъм и да подсигурим добра организация за провеждане на изборите, обясни служебният премиер пред новите губернатори.

Андрей Гюров върна и още една практика от правителствата на Стефан Янев - оперативка на правителството и областните управители, на която се обсъжда как върви подготовката на изборите.

Засега обаче кабинетът “Гюров” май изостава леко от “графика” за промени в МВР. Тук рекордите са на Стефан Янев и Кирил Петков.

И двамата се довериха на Бойко Рашков за вътрешен министър. А той направи сериозна чистка на назначените от ГЕРБ в МВР. После поразчисти и назначени от самия него шефове на областни дирекции на МВР. (Виж в карето смените сега.)

При кабинета на Стефан Янев бяха сменени и ръководствата на ДАНС и разузнаването, и то още в първите дни от управлението на кабинета. Това обаче не може да направи Андрей Гюров сега, защото тези правомощия вече са на парламента. Едно от първите решения на сегашното служебно правителство обаче бе

да оттегли от НС номинацията на Деньо Денев за постоянен председател на ДАНС

Стефан Янев, като служебен премиер, подмени и върховете на НАП, митниците и държавната енергетика. Чистка имаше дори в болниците и регионални здравни инспекции.

Този път обаче големите болници не са приоритет сред постовете за овладяване.

В неделя здравният министър Михаил Околийски опроверга слухове, че ще бъде сменен директорът на “Пирогов” д-р Валентин Димитров и категорично обяви, че няма да уволнява никого. Така индиректно той отрече плъзналите слухове, че големите болници в София ще имат предизборно нови директори.

Околийски обаче обясни, че в министерството правят анализи и одити в

лечебни заведения, които имали странна дейност,

но без да става ясно кои болници визира. Пред БНР обясни, че като зам.-министър на финансите Станимир Михайлов ще се върне в надзора на НЗОК и ще бъде председател на органа. Михайлов беше управител на здравната каса, но сменен от ГЕРБ.

Служебният здравен министър обясни отстраняването на директорката на “Медицински надзор” Иванка Динева с анализ на екипа му как са се случвали там процесите.

Оказало се, че няма напредък, а регрес при трансплантациите.

Първата задача на земеделския министър Иван Христанов пък бе да смени шефа на Българската агенция за храни д-р Калина Милушева с Ангел Мавровски. Д-р Ангел Мавровски бе назначен за шеф на БАБХ на 23 февруари.

Правителството на Кирил Петков подмени и целите ръководства на “Булгаргаз” и “Булгартрансгаз”. Миналата седмица новият енергиен министър Трайчо Трайков отправи критика към управлението в “Булгаргаз”, тъй като дружеството било във фактически фалит “Единствената причина да не го закрием веднага и да направим “Булгаргаз 2” или друг вид преструктуриране е, че той е страна по договора с Азербайджан, който в момента е доста доходен за България, затова трябва да се използва максималният капацитет”, каза министърът.

В Министерството на културата също има рокади. Начело на фонд “Култура” временно застана Нели Неделчева. Промяната дойде от министър Найден Тодоров само два дни след призива на културни дейци за освобождаването на досегашния директор София Щерева. Промяна има и в ръководството на Националния институт за недвижимото културно наследство. За временен директор е назначена арх. Алис Исмаилова, която досега заемаше длъжността “директор” на дирекция “Изучаване, регистри и Национален документален архивен фонд” към НИНКН.

Масово се връщат хора от времето на Бойко Рашков в МВР

С идването на кабинета "Гюров" на власт се завъртя и въртележката в МВР, като масово се връщат полицейски шефове от времето на Бойко Рашков. В неделя стана ясно, че са сменени 23-ма от 28 директори на областни дирекции от вътрешния министър Емил Дечев. Повечето от досегашните полицейски шефове бяха назначени по времето на Калин Стоянов като министър. Засега новият министър Емил Дечев показва, че предпочита досегашните началници да останат като заместници на новите.

Преди смените в областните дирекции на МВР обаче бе махнат главният секретар на МВР Мирослав Рашков, а заместникът му Явор Серафомов излезе в болничен, което дори накара Дечев да го "обяви за издирване" на 23 февруари. Рашков се раздели с поста си заради нарушенията при избора за общински съветници в Пазарджик през м.г., палежите при протестите срещу кабинета на Росен Желязков, разследването по случая "Петрохан", където той не се появи пред медиите нито веднъж, и дори това, че имал 5 неплатени глоби за скорост, които платил, след като разбрал за проверката. Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването му.

Новият главен секретар на МВР ст. комисар Георги Кандев.

На поста на Серафимов бе сложен Георги Кандев, който ще изпълнява функциите и на главен секретар на МВР. Той стана шеф на полицията в Благоевград през 2021 г. при Бойко Рашков. Махна го Калин Стоянов 2 г. по-късно, а за последно бе полицейски аташе в Сърбия.

И докато за главния и зам. главния секретар Дечев обясни защо се разделя с тях, то при рокадите на полицейски шефове не се съобщават причини, но в някои от областите бяха секциите, заради които Конституционният съд касира изборите от есента на 2024 г. Министър Дечев припомни това решение и в събота. "Не искаме работата на МВР, докато аз го ръководя, да се свързва с второ такова нещо", категоричен бе той. И посочи, че за нови шефове се слагат хора с интегритет и опит. Той не коментира бройка и имена.

Един от първите, които са се разделили с поста си, е Тихомир Ценов, който беше шеф на ОДМВР-София. Той ще бъде назначен в звеното за подпомагане на министъра. То беше създадено от Бойко Рашков през 2021 г., още съществува и през него минаха десетки висши полицаи, някои от които после се връщаха на ръководни позиции при следващи министри. Очаква се директор да стане Владимир Иванов. Той е бил зам.-шеф по административната част на СДВР до 2023 г. По това време шеф на столичната полиция е Калоян Милтенов, който сега е зам. вътрешен министър.

Шеф на полицията в Габрово пък стана Георги Георгиев, досега началник на криминалистите в столичното 4-о РУ. Той сменя Пламен Иванов, който се връща като шеф на районното управление в Трявна.

Битият от група младежи през лятото на м.г. шеф на полицията в Русе Николай Кожухаров бе сменен от Диян Минков, но остава негов заместник.

Васил Костадинов пък се очаква да се завърне начело на полицията в Пловдив. Той бе сменен от Калин Стоянов след убийството на Митко от Цалапица през 2023 г., а след това уволнен. Обжалва, а адвокат му бе Иван Демерджиев, при когото стана директор. Спечели делото на първа инстанция, а преди втората Атанас Илков, вече вътрешен министър в кабинета "Главчев 2", реши, че МВР няма да обжалва в съда.

Макар министър Дечев да не коментира с имена, се очаква постовете си да запазят само няколко директори. Единият е Любомир Николов, шеф на СДВР. Засега обаче не е ясно ще има ли смени по районните управления в София.

Промени не се очакват и във Видин, Силистра и Шумен. Донякъде изненадващо ще бъде сменен шефът на полицията във Велико Търново Димитър Машов, който е на поста от 2015 година, когато го назначи Румяна Бъчварова, днес шеф на кабинета на премиера Андрей Гюров.

Засега не е ясно ще има ли рокади в Националната полиция, Гранична полиция, ГДБОП и жандармерията. Такива не се очакват в пожарната, където Александър Джартов е шеф от 2022 година. Тогава предишният - Николай Николов, навърши пределната възраст за работа в МВР - 60 г. Министър Демерджиев го запази в екипа си - първо като съветник, а след това и като зам.- министър.

Апетитни са и областните дирекции – на горите, земеделието и социалното

Апетитни за всяка власт са и областните дирекции - по горите, по земеделие и по социалното подпомагане.

В Пазарджик например от 2018 г. насам горската дирекция е сменила шестима директори, а в момента начело е Марин Златарев. Сходна е ситуацията в Регионалната дирекция по социално подпомагане, където шеф е Цветелина Арапова-Чавдарова. За първи път тя бе назначена на този пост по време на т.нар. тройна коалиция, но след това при различните правителства този пост заемаха други. Единствено в Областната дирекция по земеделие има постоянство - вече 10 г. се ръководи от Милена Вълчинова.

Само трима пък са били директорите на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) за последните 14 г. Най-дълго на поста - 11 г. бе инж. Дамян Дамянов. След него за няколко месеца бе Благой Милев и от юли 2023 г. е инж. Валентин Чамбов.

Честа практика е да се сменят директорите на Горските стопанства в Благоевградско, но това не става при смяна на правителството, а по-скоро по преценка на шефа на ЮЗДП и то като се преназначават от едно стопанство на друго. В социалните служби в областта чести смени не се правят и шефските места не зависят от централната власт.

Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП) е сред първите, на които всяко ново правителство сменя ръководството. То е държавно. На поста се въртят предимно Ботьо Арабаджиев, когато правителството се контролира от ГЕРБ, и Здравко Бакалов, ако кабинетът е служебен на Радев или на ПП-ДБ.

Държавната структура е огромна, защото ръководи 28 държавни горски стопанства и 8 държавни ловни стопанства в Южна България и може да влияе не само на икономическия, но и на социалния живот в населени места, където дърводобивът е основен поминък. Освен това заплатите са големи. За 2025 г. според декларацията, подадена от директора на предприятието пред КПКОНПИ, трудовите доходи са повече от тези на министъра на земеделието - 138 хил. лв. на година. В сайта на държавната структура пише, че шефът е получил за 2023 г. заплати, начислени обезщетения, социални добавки и осигуровки от работодателя в размер на 183 243 лева.