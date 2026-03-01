Спипан да краде край Асеновград бяга от полицията чак до Пловдив, катастрофирал и продължил пеша

При друг случай задигнал туби с ракия, но се обърнал с автомобила си в канал и тя се разляла в купето

Осъждан и преди 58-годишен мъж от Ихтиман ще излежи нова присъда от 4 години за серия кражби и бягство от полицията. На 11 август 2024 г. екипи униформени дебнали да го задържат след поредно посегателство върху чужда собственост в асеновградския квартал "Долни Воден", но той потеглил с висока скорост въпреки предупрежденията "Стой, полиция!", не спрял и при произведените изстрели. Преди кръговото на село Крумово обаче загубил контрол над колата и се блъснал в бетонна ограда. Слязъл от автомобила и през нивите стигнал първо до Крумово, а после и до покрайнините на Пловдив. Там си извикал такси до Казанлък, където живеела майка му. Пред блока й имало полицаи и той изчакал да си тръгнат, после се качил, разказал й какво е направил и решил да се предаде. Направил го на следващия ден, връщайки се в Пловдив.

Кражбите са извършени преди бягството - две от тях са с дата 6 юни 2024 г. и са в село Поповица. От два адреса там и от имот в "Долни Воден", в последния случай имал и съучастник, успял да задигне вещи за над 13 000 лв. - смесителни батерии, климатик, моторна резачка, компютър, цигари и др. От един от имотите в Поповица откраднал и 7 туби с по 11 л ракия, но докато се придвижвал към Карлово с висока скорост, попаднал в отходен крайпътен канал до село Стряма и алкохолът се разлял в купето. Наложило се ремонтира колата и да търси къде да се изкъпе, защото отдалеч лъхал на ракия.

Присъдата от 4 г. затвор е произнесена от Районния съд в Асеновград и подлежи на обжалване пред окръжните магистрати в Пловдив.