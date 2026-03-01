Българите в огъня на Близкия изток да се върнат – първа цел (Обзор)

От събота сутринта президентът Илияна Йотова е в кабинета си и координира с правителството действията на държавата

"Информационно обслужване" отстранява проблем със сайта на Външно, за да се регистрират сънародниците ни, които искат евакуация

Да се приберат българите, които са във всички държави, ударени от дронове и ракети в Близкия изток. Това е най-важната задача, която стои пред държавата в една изключително динамична и трудна за прогнозиране ситуация след ударите на Израел и САЩ срещу Иран и ответните атаки от Техеран през уикенда.

От събота сутринта главнокомандващият на въоръжените ни сили - президентът Илияна Йотова, е в кабинета си и координира действията на държавата със служебното правителство и всички български представители в Израел, Бахрейн, Дубай, Абу Даби, Кувейт, Йордания, Саудитска Арабия, Оман, Ирак.

Има три групи българи, които трябва да бъдат евакуирани

- едните са били заварени буквално на летищата, докато всички авиокомпании отменяха полетите, а с всеки час се увеличаваха затворените въздушни пространства. Втората група са туристи, които са посъветвани да останат в хотелите, докато утихнат ударите. Сънародниците ни, които работят или живеят в районите на военните действия, решават дали и каква помощ да потърсят от държавата.

През целия неделен ден е била събирана информация и от туристическите агенции за българите в точките на конфликта, които се намират в организирани от тях пътувания. Правят се маршрути, за да може в първия момент, в който се отвори небето за полети, те да се завърнат.

Кризисният щаб към МВнР увери, че при отваряне на въздушното пространство евакуацията на сънародниците ни може да стане и за един ден.

Към 17 часа в неделя имаше данни за около 1400 български туристи, блокирани в Близкия изток, стана ясно на пресконференция на кризисния щаб, сформиран по препоръка на външния министър Надежда Нейнски. Най-много са в Дубай, следват тези в Йордания. В бройката влизат и групи, чиито полети са отменени, защото е трябвало да минат през Оман или Доха. Има и два кораба, които не могат да напуснат пристанища в Дубай.

Директорът на консулската служба Николай Ванчев обясни, че

в Дубай има 819 българи, краткосрочно пребиваващи и туристи,

още 345 са дългосрочно пребиваващите.

“В момента актуализираме списъка с хотелите, в които са настанени българските туристи. Получаваме информация и за индивидуални туристи. Данните се обновяват постоянно”, увери служебният министър на туризма Ирена Георгиева.

Няма данни

за пострадали или загинали български граждани

в Близкия изток.

Над 150 имейла и 180 обаждания са получени от Ситуационния център към МВнР.

“Информационно обслужване” работи по подобряване функционалността на сайта на външното министерство, за да се улесни достъпът до него. Предстои да бъдат отворени и допълнителни телефонни линии и още денонощни екипи, за да може сънародниците ни в опасните райони да получават адекватни съвети какво да правят.

Всички туроператори ще изпълнят изискванията и ще се грижат за своите туристи. При форсмажорни обстоятелства те са длъжни да поемат до 3 безплатни нощувки на хората, като разходите са за сметка на задължителната застраховка “Отговорност на туроператора”.

Особено активен в предоставянето на адекватна и навременна информация бе върховният представител на Съвета за мир в Газа Николай Младенов, който периодично публикуваше в социалните си мрежи важна информация.

Младенов съобщи, че емирството на Абу Даби е наредило на всички хотели да поемат разходите за гостите, които е трябвало вече да напуснат стаите си, но не могат да го направят.

Бензинът и дизелът у нас вече поскъпнаха с по 1 цент, трендът ще продължи

Бензинът и дизелът у нас поскъпнаха средно с по 1 цент. В неделя по бензиностанциите масовият А95 вече струваше по 1,26 евро, след като от началото на годината трайно стоеше на 1,24-1,25 евро. Дизелът струва с 1 евроцент по-скъпо от бензина.

Трендът този път започна още в средата на седмицата, когато котировките на петрола тръгнаха нагоре, защото още тогава иранската гвардия предупреди всички танкери да не минават през Ормузкия проток, през който протича около 20% от световната търговия с петрол.

В резултат в петък петролът сорт “Брент” стигна почти до 73 долара за барел, а се появиха прогнози, че в понеделник световната търговия ще започне от 80 долара. Британската банка “Баркли” прогнозира през уикенда, че скоро котировките ще стигнат и 100 долара, което е с почти 28% над средната цена за последните 2-3 месеца.

Рафинерията на “Лукойл” в Бургас работи с микс от петрол, който се внася от Бразилия и други държави, и реално въздушните удари над Иран не влияят на транспортирането му. Едно вдигане на котировките обаче неминуемо ще се отрази на цените на всички борси в света.

Всичко зависи от това колко дълго продължи размяната на въздушни удари и до каква степен ще се разгори конфликтът. В неделя стана ясно, че САЩ засега не възнамеряват да освобождават гориво от петролния си резерв, както направиха в първите дни след нападението на Русия над Украйна през 2022 г. с цел да успокоят пазарите.

Служител на Министерството на енергетиката на САЩ е заявил пред “Файненшъл таймс” в неделя, че “няма никакви дискусии” относно стратегическия петролен резерв, когато е бил попитан за подготовката, за да се предотврати скок на цените на суровия петрол. Стратегическият резерв на САЩ съдържа около 415 милиона барела. Ако обаче Иран затвори трайно Ормузкия проток, дори целият петролен резерв на САЩ не би помогнал за успокояване на пазарите.

Президентът: Спешно да се свика Съветът за сигурност на ООН

Имаме достатъчно запаси от горива за месеци, увери премиерът

Още в събота президентът Илияна Йотова бе един от първите политици в света, които публично заговориха за ситуацията, за да успокои българите. След нея същото направи и австрийският канцлер Кристиан Щокер. Германия и Великобритания поискаха свикване на Съвета за сигурност на ООН.

“Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН.

Опасността от ескалация на конфликта е голяма

и засяга целия регион на Близкия изток”, обяви Йотова. И уточни, че в качеството си на върховен главнокомандващ на Въоръжените сили е в постоянен контакт с български институции и органи за сигурност.

Президентът Илияна Йотова

Спецслужбите ни - външно разузнаване и ДАНС, изпращат актуалната информация за динамичната ситуация в общ доклад до трима в държавата - Йотова, шефа на парламента Рая Назарян и служебния премиер Андрей Гюров.

А още в събота премиерът събра Съвета по сигурността. В него влизат министрите на външните работи, на МВР, отбраната, финансите, както и началникът на отбраната, главният секретар на МВР, шефовете на ДАНС, ДАР, НСО и директорът на Служба “Военна информация”. Постоянни членове са и секретарят на Съвета по сигурността, както и двама представители на президента.

След съвета премиерът увери, че не е изисквано предоставяне на българска територия за военни действия.

Граничните ни служби са в повишена бдителност,

за да гарантират сигурността на границите. Правителството идентифицира и икономическия риск заради трафика през Ормузкия пролив. Ще има забавяне на доставки на енергоносители и се очаква краткросрочен инфлационен ефект. В “Нефтохим” има запаси на почти стопроцентови нива, така че за следващите месеци доставките на горива към българските граждани са осигурени, увери Гюров.



Външният министър Надежда Нейнски: Договорени са коридори за евакуация, ще изпратим самолети, но не се знае кога

На първо място за нас е евакуацията на българите, увери пред Би Ти Ви външният министър Надежда Нейнски.

За нас най-важното е да осигурим безопасността на българите в региона. Въздушното пространство е затворено, в постоянна връзка сме с посланиците, консулите и външните министри на държавите, подчерта Нейнски.

Външният министър Надежда Нейнски

Договорено е да се дадат солидарни коридори, за да може сънародниците ни да напуснат региона. Имаме пълна готовност в момента, в който такъв прозорец бъде даден, да изпратим самолети, които да започнат постепенното изтегляне на хората, които искат да напуснат региона. Кога ще се отвори, никой не може да каже, добави Нейнски.

Знам, че съгражданите ни се притесняват дали България ще е достатъчно адекватна, каза тя и посочи част от мерките на Външно - работят консулствата и посолствата ни, има и екип в МВнР, като заместниците ѝ са ангажирани да дават периодично информация.

Нейнски призна за проблем със сайта на Външно

в нощта срещу неделя, когато българи от размирните региони не са успявали да се регистрират. До 5 часа сутринта тя говорила с десетки сънародници, които я потърсили. Обяснила старателно на всеки какво да прави, пратила телефони с кого да се свърже. Напомни, че тя е била посланик в Турция, когато имаше опит за преврат, и посочи, че тя самата била блокирана 9 часа.

Ние бяхме наясно, че ударът предстои този уикенд, каза външният ни министър. До последно не знаехме по какъв начин. Бяхме обаче наясно, че се очаква през уикенда, каза тя.

Тя подчерта, че американските самолети на летище София, които са на пистите и сега, са у нас с тренировъчна цел и нямат нищо общо с военната операция. Много е важно хората да знаят, че

България не участва в атаката

България не е страна, акцентира Нейнски. Ако има друго искане, то трябва да постъпи по надлежния ред и да мине през Народното събрание. Говоря хипотетично, обясни процедурата външният ни министър.

Тя разказа, че държавите в Залива са изключително изненадани, че Иран ги атакува по граждански обекти, включително молове. Потвърди, че ирански ракети са били изстреляни към Кипър, но са свалени. Имало е безразборна стрелба, това е първа атака към страна от ЕС, но няма поражения.

За България е важно да няма разпространение на радикалния ислям. Добави, че у нас има мюсюлманска общност, която активно участва в обществения живот и иска да живее спокойно.

Искаме нормално развитие на държавата Иран, която да е демократична. За България е важно какъв ще бъде Иран след смъртта на Али Хаменей, да няма бежански поток, коментира Нейнски. В неделя вечер тя трябвало да говори с външните министри на Гърция и Турция и да обсъдят мерки при евентуални бежански потоци. Щяло да има и онлайн среща с външните министри от ЕС и еврокомисаря по външна политика Кая Калас.

Нейнски каза още, че не може да се ангажира колко време ще продължи конфликтът. Най-важно било какъв ще бъде Иран след Хаменей, какво ще е временното ръководство и готово ли е да спре атаките и да преговаря със САЩ без условия, както и дали народът на Иран ще го приеме.

