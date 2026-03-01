Министър Игнатов: Половината от учителите в "Космос" нямат педагогическа правоспособност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов заяви, че към момента няма взето решение дали да бъде отнет лицензът на частното училище „Космос", където е учил 15-годишният Александър Макулев – една от жертвите по случая „Петрохан – Околчица".

Ламата Ивайло Калушев е записал момчето в частното училище „Космос" със съгласието на родителите. Обучението му там е било безплатно

„Докладът още не е стигнал до мен. Връщам се от Брюксел. Надявам се тази седмица да го има", каза Игнатов пред Би Ти Ви и подчерта, че решението не може да бъде прибързано, защото има много неясноти около документацията на ученика и начина, по който е било оформяно обучението му.

По думите на министъра около половината от преподавателите в училището нямат педагогическа правоспособност, но това само по себе си не е автоматично основание за отнемане на лиценз, тъй като законът допуска придобиването ѝ в определен срок.

По-сериозният проблем според него е липсата на ясна и проследима информация.

„Има документ, че Александър е завършил, но не можем да проследим кога родителите са го записали, какъв договор са сключили, как са плащали", посочи Игнатов.

Той обясни, че в момента се проверява дали ученикът е бил на дневна или на свободна форма на обучение, както и защо при свободна форма изобщо са били извинявани отсъствия.

Министърът допълни, че дори при дерегистрация училището може да продължи да функционира заради международна регистрация, а ключовият въпрос е какво би се случило с останалите деца – включително дали ще продължат да изучават български език, история и география.

Проф. Игнатов увери, че няма да има сътресения около националното външно оценяване за 7. клас.

"По математика изпитът остава 180 минути, а задачите с отворен отговор са шест. Няма да се въвеждат промени като включване на природни науки.

„Тази година ще е така", каза министърът и добави, че системата подготвя не само двата най-обсъждани изпита, а около 1000 различни изпита през май.

По темата за телефоните и социалните мрежи Игнатов заяви, че дебат е необходим, но предупреди, че забраните не са универсално решение.

„Науката показва, че социалните мрежи водят не само до психологическа вреда, а и до нарушения на когнитивни функции", посочи той.

Според министъра обаче е важна и медийната грамотност и подготовката на децата как да се ориентират в дигиталната среда.

Според него организации, които извършват търговска дейност или събират средства, ще плащат наем, но основната функция на сградата няма да се променя. Коментарът идва на фона на темата за Студентския дом,

На въпрос дали серията от смени в различни институции прилича на реваншизъм, проф. Игнатов отговори, че не приема това определение.

Той заяви, че служебното правителство е дошло след „безпрецедентни протести", а общественият натиск е свързан с усещане за липса на справедливост.

„Не е реваншизъм. Напълно естествено е новото правителство да има свои представители. Където е възможно има приемственост, където не е – се сменят определени фигури", каза министърът.

Игнатов каза и че в образованието ще се действа „много внимателно", без резки движения, като целта е да няма сътресения за ученици, учители и родители.