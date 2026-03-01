Бербатов: Поканиха ме за министър, но отказах

Димитър Бербатов призна, че е получил предложение да стане министър на спорта, но го е отказал. Впоследствие голмайстор №1 в историята на националния отбор стана съветник на премиера Андрей Гюров в областта на младежта и спорта.

"Приемам изключително отговорно новото предизвикателство. Искам да помогна с идеи за спорта в България - заяви Бербатов в предаването "На Фокус" по NOVA. - За времето, с което разполагам, може да има ефект към по-добро развитие на българския спорт.

Бербатов призна, че предварителното предложение е било за спортен министър, но той има много ангажименти с участие в различни фирми и компании, освен това пътувал постоянно. „Затова се стигна до решението, за да бъда полезен, да бъда съветник", каза той.

Същевременно сега очаква да се запознае как работи администрацията на МС, как се взимат решенията. „Завършил съм спортен мениджмънт, но на терен е друго", казва Бербатов.

„Спортът трябва да е национален приоритет", смята той.

Той заяви, че започва задълбочено проучване във федерациите за проблемите, пред които са изправени. Утре ще бъде изпратено писмо, подписано от служебния премиер и от него като съветник, до всички председатели. „Искаме да подскажем, че държавата е тук", каза той.