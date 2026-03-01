Тежка катастрофа в Русе, двама младежи се забиха в уличен стълб

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тежка катастрофа с 22-годишен шофьор стана тази вечер на бул. "Христо Ботев" в Русе.

Лек автомобил се е заби в уличен стълб и е отнесе мантинелата в разделителната ивица. Автомобилът е разпилян по пътното платно, а движението е затруднено.

На място веднага са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ, съобщи Би Ти Ви.

В колата са пътували двама младежи. Пострадал е единият от тях - 22-годишен, който е откаран в болница със счупен крак.

Предстои преглед на камерите в района, за да се установи скоростта, с която се е движил автомобилът. Причините за катастрофата се изясняват.