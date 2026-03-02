Едает Ниазиев от ГЕРБ е новият кмет на варненското село Венелин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Едает Ниазиев е новият кмет на село Венелин, Варненска област, се казва в решение на Общинската избирателна комисия в Долни чифлик, публикувано на страницата ѝ.

В селото вчера се проведе балотаж на частичните местни избори, след като на първия тур не се стигна до победител сред тримата кандидати за кмет. Ниазиев е издигнат от ГЕРБ. Другият кадидат на балотажа бе Георги Георгиев, номиниран от партия „Земеделски народен съюз".

До частичния вот във селото се стигна, след като избраният на първи тур на местните избори през 2023 г., Филиз Ахмедов, подаде оставка.