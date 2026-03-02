ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доларът и швейцарският франк поскъпнаха на фона на...

Едает Ниазиев от ГЕРБ е новият кмет на варненското село Венелин

избори СНИМКА: Архив

Едает Ниазиев е новият кмет на село Венелин, Варненска област, се казва в решение на Общинската избирателна комисия в Долни чифлик, публикувано на страницата ѝ.

В селото вчера се проведе балотаж на частичните местни избори, след като на първия тур не се стигна до победител сред тримата кандидати за кмет. Ниазиев е издигнат от ГЕРБ. Другият кадидат на балотажа бе Георги Георгиев, номиниран от партия „Земеделски народен съюз".

До частичния вот във селото се стигна, след като избраният на първи тур на местните избори през 2023 г., Филиз Ахмедов, подаде оставка.

избори СНИМКА: Архив

