Независим кандидат стана кмет на пазарджишкото село Мало Конаре

Издигнатият от Инициативен комитет кандидат Дончо Цървуланов е новият кмет на най-голямото село в Община Пазарджик Мало Конаре. Той успя да пребори на балотажа със 135 гласа повече избраника на ПП-ДБ Йордан Пеев.

Общо 1142 души са упражнили правото си на глас в Мало Конаре на втория тур от изборите. Това е 36,64% от имащите право на глас – 3117 избиратели.

За сравнение на първия тур са гласували 33,37 % от имащите право на глас.

До частичните избори се стигна, след като редовно избраният през 2023 година кмет Димчо Караиванов подаде оставка през декември 2025 година.

През вчерашния ден четирите изборни секции в населеното място бяха поети под полицейска охрана. В селото имаше разположени допълнителни екипи на Районното управление в Пазарджик и на Областната дирекция на МВР в Пазарджик, които реагираха и проверяваха сигнали, свързани с дейността на полицията.