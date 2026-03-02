ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Погнаха режещия гуми на коли с номера от провинцията в "Овча купел"

Погнаха режещия гуми на коли с номера от провинцията в "Овча купел"

Полицията се добра до човека, който преди дни наряза гуми в столичния квартал "Овча купел" на коли с регистрационни номера от провинцията, съобщава Нова тв.  

На 26 февруари в 6 РУ е подаден сигнал, че 25-26 февруари неизвестно лице е срязало гумите на 4 автомобила в квартал "Овча купел". В хода на проверката извършителят на деянието е установен и задържан за 24 часа. Установени са двама свидетели, като един от тях е пряк очевидец на деянието, обяснява пред Нова тв главен инспектор Бисер Миланов от 6-о РУ в София.

Материалите по случая са докладвани в Софийска районна прокуратура. Извършителят е привлечен като обвиняем с мярка за неотклонение задържане под стража за срок до 72 часа. Той е на 43 г. от град София, неизвестен на МВР. Преди 20 дни е публикувал клип в интернет, в който изразява недоволството си от това, че около блока му били паркирани коли с различна от софийската регистрация. Заради тези автомобили не могъл да си паркира своя. Това било обяснението му. 

